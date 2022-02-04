В России предлагают ограничить максимальную наценку на некоторые продукты

Минсельхоз РФ, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) разработают список продуктов для торговых сетей, на которые будет распространяться фиксированная наценка до 5%. Об этом рассказал источник РИА «Новости», участвовавший в межведомственном совещании по поводу стабилизации цен на продовольственные товары.

В этот перечень, как писал «Коммерсантъ», войдут свекла, морковь, капуста, картофель, лук, питьевое молоко, творог, кефир, сливочное масло, сахар и хлебобулочные изделия недлительного хранения. Планируется зафиксировать торговую наценку на борщевой набор, но по определенным категориям. Источник отметил, что вновь планируют зафиксировать цены на сахар. Предполагается, что максимальная торговая наценка будет действовать до начала нового сельхозсезона — 1 июля 2022 года.



В ФАС напомнили, что ведомство ранее предложило крупнейшим ретейлерам сформировать механизмы ответственного ценообразования, направленные на снижение цен на социально значимые продукты. Торговые сети в ответ приняли на себя обязательства по добровольному ограничению наценок на некоторые из них.

При этом, директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков сомневается, что ограничение наценок позволит в краткосрочной перспективе стабилизировать цены на овощи, так как в ближайшие месяцы традиционно будут расти импортные поставки.

По его мнению, более эффективным вариантом решения проблемы могло бы стать субсидирование автомобильных перевозок овощей из регионов, где есть профицит такой продукции. Как отмечает Глушков, значительную часть в конечной стоимости овощей формирует логистика. Но, добавляет он, в долгосрочной перспективе эффект даст только увеличение производства.