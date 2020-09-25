В России появятся частные леса

Принять документ о статусе лесов на таких землях президент РФ Владимир Путин поручал еще в 2013 году. К этому же неоднократно призывали и экологи. По оценкам Гринписа, из всех бывших сельскохозяйственных земель, заброшенных в период с 1985 года по настоящее время, примерно 30 миллионов гектаров успели зарасти лесом.

Общая площадь территорий, нуждающихся в таком регулировании, составляет около 100 млн га, или около 10 % всех лесов России . Речь идет о сельхозугодьях, которые, не используясь по назначению годами, зарастают лесом. Однако по всем документам лесных массивов на этих участках быть не должно. Правового статуса у этих лесов нет: возможность на законных основаниях вести в них продуктивное лесное хозяйство отсутствует, а охрана от пожаров, вредителей, болезней и лесонарушений законодательством не предусматривается. При этом собственники участков за сам факт существования на их землях таких лесов (использование участка не по целевому назначению) могут быть подвергнуты штрафу до 700 тыс. руб., а также принудительному изъятию территорий. Чтобы избежать проблем, владельцы земель выжигают растительность, что часто приводит к пожарам.

Дырами в законах о землях сельхозназначения пользовались и ушлые томские бизнесмены. Три года назад мы рассказывали , как предприниматель и бывший член ОНФ Михаил Ефимов вырубил более тысячи деревьев на площади в 15 гектаров на землях сельскохозяйственного назначения в окрестностях села Батурино Томского района. Он уверял, что пилит не лес, а древесно-кустарниковую растительность.

Таким образом, впервые нарушена монополия государства на лесовыращивание, цитирует «Коммерсант» эксперта «Гринписа России» Алексея Ярошенко. Лес на землях поселений и сейчас может быть частным, говорит эксперт, однако его объемы минимальны и нет возможности реализовать древесину в промышленных масштабах.





В течение двух лет со дня вступления постановления в силу или со дня регистрации права на участок собственники могут направить уведомление, каким образом намерены использовать лес, в региональный минсельхоз, Россельхознадзор и Росреестр. В этом случае правило о признании сельхозземли, используемой не по назначению (50 % территории заросло лесом), действовать не будет. Собственники должны соблюдать правила пожарной и санитарной безопасности, а также правила ухода за лесами, говорится в правительственном документе. При этом им не надо составлять проекты освоения лесов, подавать лесную декларацию, а также предоставлять отчеты об использовании, охране, защите и о воспроизводстве лесов. Учет, маркировка, транспортировка и декларирование сделок с древесиной собственники земель должны осуществлять «в соответствии с требованиями лесного законодательства РФ».





По информации «Коммерсанта», в целом экологи поддерживают правительственный документ и называют его «первым долгожданным шагом», однако указывают на необходимость доработки. Так, в «Гринписе России» не исключают конфликтов из-за лесов, которые примыкают к поселениям. Это, как правило, земли сельхозназначения. «Кто-то постарается хапнуть лес и уйти, такая проблема и сейчас есть, но она обострится и ее надо будет решать в самом ближайшем будущем, — считает Алексей Ярошенко. — Прежде всего это касается брошенных полей бывших колхозов и совхозов, им сейчас больше 40 лет, в понимании местного населения это самый обычный привычный лес. Поэтому мы настаиваем, чтобы для таких лесов был особый порядок».