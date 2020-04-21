В России попросили запретить скидки на продукты в магазинах

Такое решение, говорится в письме, позволит поддержать доходность поставщиков, которая находится под угрозой из-за роста расходов на фоне экономического кризиса в России.



В обычных условиях торговые сети борются за покупателей с использованием промоакций. Такие скидки позволяют вывести на рынок новые продукты и поддержать спрос при низкой покупательной способности, но в настоящее время их активное использование нанесет существенный вред участникам рынка.



Свое участие в обращении подтвердили Союзмолоко, Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод, Национальный союз птицеводов и Союзроссахар.



Ранее исследовательская компания Neilsen установила, что в последние годы доля акционных продаж в России неизменно растет. Так, в 2019 году она выросла на 3 процентных пункта до 56 процентов в натуральном выражении.



Среди других мер поддержки предприятия отрасли просят увеличить объем краткосрочного льготного кредитования и отказаться от дополнительных требований по цифровой маркировке на молочной продукции и бутилированной воде, пока кризис не завершится. Отдельно авторы обращения предлагают Мишустину обязать торговые сети отказаться от применения штрафов и неустоек за проблемы с поставками продуктов питания.