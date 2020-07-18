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18 июля,
2020
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В России подорожает газ для населения

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Федеральная антимонопольная служба выпустила приказ, в котором говорится о повышении стоимости газа для жителей с 1 августа 2020 года. Документ опубликован на портале правовой информации.


Речь идет об утверждении оптовых цен на газ, который реализуют жителям регионов.


«Утвердить с 1 августа 2020 года оптовые цены на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению, в соответствии с приложением к настоящему приказу», — говорится в документе.

В России подорожает газ для населения

В Томской области после изменений тысяча кубометров газа оптом будет стоить 3 728 рублей. В соседних Новосибирской области — 3 813 рублей,  Кемеровской области — 3 921 рубль, в Омской — 3 680 рублей, Алтайском крае — 3 921 рубль.


Отметим, приказ об индексации цен на газ для промышленных целей пока не опубликовали. Ранее ФАС представляла проекты приказов об увеличении цен на газ и для населения, и для промышленности уже с 1 июля. Но цены решили заморозить из-за пандемии.


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