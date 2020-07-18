В России подорожает газ для населения

Федеральная антимонопольная служба выпустила приказ, в котором говорится о повышении стоимости газа для жителей с 1 августа 2020 года. Документ опубликован на портале правовой информации.





Речь идет об утверждении оптовых цен на газ, который реализуют жителям регионов.



