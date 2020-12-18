В России отменяют ЕНВД. Что изменится и какой режим выбрать
С 1 января 2021 года отменяется Единый налог на вмененный доход. До конца декабря все юридические лица и ИП должны принять решение, на какие специальные налоговые режимы они перейдут. Около 43% налогоплательщиков решение еще не приняли. В налоговой же предлагают перейти на упрощенную систему, патентную, на единый сельскохозяйственный налог или платить налог на профессиональный доход.
«Мы считаем, что для индивидуальных предпринимателей более выгодная система патентная система. И если мы доведем ее до уровня ЕНВД, то та же категория средств, так и будет поступать в местный бюджет, — отметила глава комитета налоговой политики обладминистрации Ольга Хрипунова.— Если переходить на упрощенную систему, то вырастает налоговая нагрузка. Самые крупные плательщики ЕНВД — это оптовая торговля алкогольной продукции. Понятно, что если они перейдут на упрощенку, то налоги будут больше, чем на ЕНВД».
Сейчас областные власти разрабатывают поправки в патентную налоговую систему. В феврале планируется их принятие, ожидается, что нормы вступят в силу с 1 апреля 2021 года.
Поправки предполагают увеличение ограничения по площади в отношении розничной торговли и оказания услуг общественного питания с 50 до 150 квадратных м. Расширение перечня видов деятельности, в отношении которых может применяться патентная система, в том числе теми, которые применялись в рамках ЕНВД: деятельность автостоянок, ремонт, техническое обслуживание и мойка автотранспортных средств. Рассматривается снижение налоговой ставки до 3% и распространение ее действия с 1 января.
Изменится налоговая нагрузка и в условиях переходного периода. Предприниматели с площадью от 50 до 150 квадратных метров торгового зала, не попадающие ранее под патентную систему, смогут воспользоваться переходным периодом. Его условия определены в федеральном законодательстве. «При переходе с ЕНВД на условия переходного периода на территории городов снизится налоговая нагрузка, для прочих населенных пунктов она вырастет, — рассказывает Ольга Хрипунова. — Но в апреле после вступления в силу закона мы будем стараться отрегулировать это».
Основной принцип — сохранить условия и налоговую нагрузку не выше ЕНВД. Власти говорят, что стоит задача не допустить кратного роста налоговой нагрузки для тех, кто раньше относился к льготным категориям. Ольга Хрипунова объясняет, чтобы учесть интересы предпринимателей каждого района, дифференциацию по стоимости патентов, разобьют не на четыре зоны, а на большее количество.
На данный момент наиболее распространенный режим налогообложения — упрощенный. Его в Томской области применяют более 26 тысяч налогоплательщиков. Режим предполагает два объекта налогообложения: доходы и доходы, уменьшенные на величину расходов. В первом случае ставка может быть определена до 6%, во втором до 15%.
В системе налогообложения на профессиональный доход (налог для самозанятых) в Томской области продолжают работать 4 548 человек.
На сайте ФНС можно воспользоваться специальным сервисом в помощи выбора режима. Отмечается, что при переходе на упрощенку налоговую декларацию необходимо сдавать раз в год. А при переходе на патентную систему налогоплательщик обязан вести книгу учета доходов. Если до 31 декабря 2020 года не подается заявление на смену налогового режима, то автоматически с 1 января 2021 налогоплательщик переводится на общий режим налогообложения.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
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