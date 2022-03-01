В России отменили показ «Бэтмена»: томичам возвращают деньги за билеты в кино

Томские кинотеатры возвращают деньги за билеты в кино на показ картины «Бэтмен». В прокат фильм должен был выйти 2 марта.
Мы приносим свои извинения, прокат картины «Бэтмен» отменен на неопределенный срок. Нами производится возврат купленных электронных билетов, убедительная просьба отнестись с пониманием. Возврат денежных средств займет время, — комментируют ситуацию в томском «Киномаксе».
Как сообщает издание Deadline, киностудия Warner Bros отменила прокат «Бэтмена» в России из-за ситуации на Украине.
«В свете гуманитарного кризиса на Украине WarnerMedia приостанавливает выпуск своего полнометражного фильма «Бэтмен» в России. Мы будем продолжать следить за развитием ситуации. Мы надеемся на быстрое и мирное разрешение этой трагедии», – говорится в сообщении.
Walt Disney Company тоже отменила показ своих фильмов в России. В Томске 10 марта должна была состояться премьера картины «Я краснею», сейчас в афише на сайтах томских кинотеатров картины нет.
Чтобы оформить возврат билетов в «Гудвине», нужно заполнить заявку на сайте в разделе «Возврат билета». Также администрация кинотеатра сообщила, что деньги в полном объеме вернутся на карты томичей в течение 3-5 дней.
Никто из компаний не уточняет, как долго продлятся ограничения на показ фильмов в России. Скорее всего, не покажут релизы фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» и мультфильма «Базз Лайтер».
«Мы будем принимать будущие бизнес-решения, основываясь на меняющейся ситуации», — заявили в Disney.
Как пишет Кинопоиск, работу с зарубежными кинокомпаниями может затруднить обсуждаемое отключение российских банков от системы SWIFT (запрет не введен в силу, рассматривается как санкционная мера). Если запрет примут, российские компании не смогут переводить доли от кассовых сборов.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» в Донбассе для «защиты жителей региона от геноцида». Украинские города подверглись ракетным обстрелам. МВД Украины сообщало о жертвах и раненых. США и Евросоюз ввели санкции против России из-за военной кампании в Украине. Под санкции США попали банки Сбер и ВТБ, а также их дочерние компании.