В России отменили показ «Бэтмена»: томичам возвращают деньги за билеты в кино

Томские кинотеатры возвращают деньги за билеты в кино на показ картины «Бэтмен». В прокат фильм должен был выйти 2 марта.

Мы приносим свои извинения, прокат картины «Бэтмен» отменен на неопределенный срок. Нами производится возврат купленных электронных билетов, убедительная просьба отнестись с пониманием. Возврат денежных средств займет время, — комментируют ситуацию в томском «Киномаксе».

Как сообщает издание Deadline, киностудия Warner Bros отменила прокат «Бэтмена» в России из-за ситуации на Украине.

«В свете гуманитарного кризиса на Украине WarnerMedia приостанавливает выпуск своего полнометражного фильма «Бэтмен» в России. Мы будем продолжать следить за развитием ситуации. Мы надеемся на быстрое и мирное разрешение этой трагедии», – говорится в сообщении.

Walt Disney Company тоже отменила показ своих фильмов в России. В Томске 10 марта должна была состояться премьера картины «Я краснею», сейчас в афише на сайтах томских кинотеатров картины нет.

Чтобы оформить возврат билетов в «Гудвине», нужно заполнить заявку на сайте в разделе «Возврат билета». Также администрация кинотеатра сообщила, что деньги в полном объеме вернутся на карты томичей в течение 3-5 дней.