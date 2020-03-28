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28 марта,
2020
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Новости

В России отменили операции по пересадке костного мозга из-за COVID-2019

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В России отменили все операции по трансплантации костного мозга от иностранных доноров на фоне пандемии коронавируса. Об этом пишет издание «Такие Дела».

В России отменили операции по пересадке костного мозга из-за COVID-2019

Как пояснила «Таким делам» координатор благотворительного фонда «АдВита» Елена Грачева, число отложенных операций пока точно неизвестно, но их проводят в трех медучреждениях: ФНКЦ ФМБА России, ФГБУ НМИЦ гематологии Минздрава России и НИИ ДОГиТ им. Горбачевой.


По информации издания, общего учета по ожидающим трансплантацию пациентам нет, поскольку «не все проходят через фонды».


Каждая отмена операции — «потенциальный рецидив» заболевания, считает представитель фонда. 


«Пациенты, которые получают химиотерапию, в том числе таблетированную, в режиме дневного стационара, по-прежнему вынуждены каждый день ездить в онкоцентр. Медучреждение не может выдать людям препараты, даже на неделю вперед, так как Фонды ОМС следят за тем, чтобы пациент на дневном стационаре физически посещал его», — передает издание.


По правилам так устроено финансирование любого дневного стационара онкоцентра: «Пациент обязан проводить там не меньше трех часов, иначе ФОМС не оплатит расходы по истории болезни», отметили в фонде. 


Благотворительный фонд AdVita («Ради жизни») с 2002 года помогает детям и взрослым с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями.


На вечер, 28 марта, в России сообщалось о 1264 случаях заражения коронавирусом. Погибли четыре человека.



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