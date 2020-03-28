В России отменили операции по пересадке костного мозга из-за COVID-2019

В России отменили все операции по трансплантации костного мозга от иностранных доноров на фоне пандемии коронавируса. Об этом пишет издание «Такие Дела».

Как пояснила «Таким делам» координатор благотворительного фонда «АдВита» Елена Грачева, число отложенных операций пока точно неизвестно, но их проводят в трех медучреждениях: ФНКЦ ФМБА России, ФГБУ НМИЦ гематологии Минздрава России и НИИ ДОГиТ им. Горбачевой.





По информации издания, общего учета по ожидающим трансплантацию пациентам нет, поскольку «не все проходят через фонды».





Каждая отмена операции — «потенциальный рецидив» заболевания, считает представитель фонда.





«Пациенты, которые получают химиотерапию, в том числе таблетированную, в режиме дневного стационара, по-прежнему вынуждены каждый день ездить в онкоцентр. Медучреждение не может выдать людям препараты, даже на неделю вперед, так как Фонды ОМС следят за тем, чтобы пациент на дневном стационаре физически посещал его», — передает издание.





По правилам так устроено финансирование любого дневного стационара онкоцентра: «Пациент обязан проводить там не меньше трех часов, иначе ФОМС не оплатит расходы по истории болезни», отметили в фонде.





Благотворительный фонд AdVita («Ради жизни») с 2002 года помогает детям и взрослым с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями.





На вечер, 28 марта, в России сообщалось о 1264 случаях заражения коронавирусом. Погибли четыре человека.









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