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Главная Новости В России отменили обязательные штампы в паспорте о браке и наличии детей
Новости

В России отменили обязательные штампы в паспорте о браке и наличии детей

ТВ2
ТВ2 ТВ2
4 часа назад

В России отменили большинство обязательных штампов в паспорте. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, сообщает Новая Газета.

Согласно ему, штампы о браке и детях будут ставиться по желанию владельца паспорта. Необязательными также останутся отметки о ранее выданных паспортах, документах, удостоверяющих личность за пределами России, группе крови, резус-факторе и ИНН. 

В обязательном порядке в паспорта будут ставить отметки о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета, а также отметки об отношении к воинской обязанности для лиц, достигших 18 лет.

Ранее сообщалось, что в мае 2020 года Минкомсвязи предложило провести в Москве эксперимент по использованию мобильного приложения вместо паспорта. Предполагалось, что свой QR-код можно будет предъявлять при получении госуслуг, для подтверждения возраста при покупке алкоголя и сигарет, а также при приобретении ж/д и авиабилетов на направлениях внутри страны.

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