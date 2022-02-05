В России отменили изоляцию для контактировавших с больными ковидом

Роспотребнадзор отменил обязательную изоляцию для россиян, контактировавших с больными коронавирусом, об этом сообщается в постановлении ведомства. Также из рекомендаций по борьбе с ковидом исключили ношение перчаток. Кроме того, для выписки с больничного теперь не требуется отрицательный тест на коронавирус, если с подтверждения ковида у человека прошло больше недели.

Ранее о планах отменить карантин для людей, контактировавших с больными ковидом, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Причиной отмены таких мер она назвала особенности распространения омикрон-штамма коронавируса.

В январе в России сократили срок карантина после контакта с коронавирусными больными с двух недель до одной. Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила это «оптимизацией подходов к карантину».

Напомним, за прошедшие сутки в стране выявили 177 282 случая заражения коронавирусом — это новый суточный рекорд. Количество госпитализаций в сутки почти не изменилось в сравнении со статистикой за последние три дня: в респираторные госпитали по всей стране попали 18 032 человека. Рекорды заболеваемости в стране обновляются на протяжении нескольких дней подряд, это связано со вспышкой заболеваемости омикрон-штаммом, который отличается от предыдущих больше заразностью.