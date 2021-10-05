В России официально появился День отца

Владимир Путин подписал документ, который учреждает в России День отца. Он будет отмечаться в третье воскресенье октября, говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Инициативу создания праздника подготовил Минтруд. В пояснительной записке говорится, что необходимость продиктована 72-й статьей поправок к Конституции о защите семьи, материнства, отцовства и детства.



«В целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей постановляю установить День отца», — говорится в указе.