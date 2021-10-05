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В России официально появился День отца

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Владимир Путин подписал документ, который учреждает в России День отца. Он будет отмечаться в третье воскресенье октября, говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Инициативу создания праздника подготовил Минтруд. В пояснительной записке говорится, что необходимость продиктована 72-й статьей поправок к Конституции о защите семьи, материнства, отцовства и детства.

«В целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей постановляю установить День отца», — говорится в указе.

Документ вступил в силу 4 октября. Значит, первый день отца отметят уже 17 октября 2021 года.

Напомним, День матери в России в России появился в 1998 году по указу Бориса Ельцина, его отмечают в последнее воскресенье ноября.

День отца отмечается во многих странах мира: Италии, Испании, Португалии, Дании, Южной Корее, Германии, Литве, Швейцарии, Бельгии, Грузии, США. Во многих странах он не сразу стал официальным. Например, в США его начали отмечать в 1910 году, но сделали официальным только в 1972. 

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