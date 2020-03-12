В России ни один парламент не проголосовал против поправок в Конституцию

В России больше половины региональных парламентов уже высказались за поправки в Конституцию. Ни один парламент не проголосовал против. Мы собрали информацию о том, как голосовали в регионах 12 марта.





О том, как голосовала Законодательная Дума Томской области — в материале «Больше всего мне нравится, что дискуссии по высшему руководству в стране не будет».





Относительно протестное голосование было в национальных регионах.





Новосибирская область. 59 депутатов были «за», семеро не голосовали.





Красноярский край. 39 были «за», четверо воздержались.





Кемеровская область. 28 депутатов поддержали поправки в Конституцию, двое воздержались.





Республика Алтай. За проголосовали 34 депутата, двое были против, трое воздержались.





Республика Хакасия. Поправки поддержали 34 человека, двое были против, 10 воздержались.





Забайкалье. 32 депутата были за, 12 воздержались, один против.





Иркутская область. 27 депутатов были за, против трое, воздержались восемь.





Республика Башкирия. За проголосовало 95 депутатов, 15 воздержались и один голос против.





Бурятия. За проголосовали 46 парламентариев, против двое, воздержались восемь.





Республика Якутия. За поправки проголосовали 49 человек, против 1 человек, воздержались 13 депутатов.





Камчатский край. Члены Заксобрания проголосовали единогласно.





Чукотский автономный округ. Единогласно поддержал закон о внесении изменений в Конституцию РФ. «Все 11 присутствовавших на заседании депутатов поддержали поправки в Конституцию РФ», — сообщили в пресс-службе.





Карачаево-Черкесия проголосовала за внесение поправок в Конституцию РФ большинством голосов при двух воздержавшихся.





Республики Карелия. Из 31 присутствовавшего депутата «за» проголосовали 28, «против» — 2, еще один воздержался.





Республика Крым. За поправки проголосовали 67 депутатов. Фракция КПРФ воздержалась от голосования.





Краснодарский край. Депутаты большинством голосов приняли решение об одобрении поправок в Конституцию России. Коммунисты воздержались.





Пермский край. Заксобрание проголосовало за поправки. Проголосовавших против не оказалось. Всего на голосовании присутствовали 48 человек. Решение было принято в течение 20 минут.





Приморский край. Соответствующее постановление поддержали 32 из 37 присутствовавших депутатов краевого Законодательного собрания, остальные воздержались.





Амурская область. Поправки были поддержаны большинством, против – ни одного голоса.





Ставропольский край. Опубликовано постановление о рассмотрении закона «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». Как проголосовали депутаты, неизвестно. Глава Ставропольского края Владимир Владимиров отметил, что депутаты одобрили поправки в Конституцию.





Дума Астраханской области поддержала поправки в Конституцию. За поправки в Конституцию отдали свои голоса 43 депутата. Против проголосовали шестеро.







Владимирская область. «За» – 27 депутатов, 2 – «против», 5 воздержались. Четверо не голосовали.





Волгоградская область. За закон проголосовали 33 парламентария, четверо воздержались, голосовавших против не было.



Воронежская область. Депутаты облдумы согласились с поправками в Конституцию. «За» – 42 региональных парламентария, воздержались трое.





Калининградская область. За поправки проголосовали 33 депутата, трое — против, – сообщили в Думе, отметив, что против проголосовали представители КПРФ и «Патриотов России».





Калужская область. По итогам голосования 32 депутата высказались за одобрение закона, трое воздержались.





Кировская область. «За» проголосовали 45 человек, против высказались 4 депутата от КПРФ.





Курганская область. На внеочередном заседании депутаты Курганской областной Думы рассмотрели и одобрили закон Российской Федерации о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».





В Кабардино-Балкарии рассмотрели закон и постановили одобрить поправки к Конституции и направить настоящее постановление в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Как именно голосовали депутаты, неизвестно.





Сегодня в России начали проводить внеочередные собрания региональных парламентов. Но пока они прошли не везде.





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