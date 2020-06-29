В России назвали дату открытия кинотеатров

Российские кинотеатры откроются для посетителей с 15 июля, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время онлайн-конференции с председателем правительства Михаилом Мишустиным.



«Еще одна хорошая новость — с 15 июля открываются кинотеатры», — сказал вице-премьер (трансляцию совещания вел телеканал «Россия 24»).





Добавим, кинотеатры начали закрываться в марте 2020 года в связи с профилактикой распространения коронавируса. Также карантинные меры коснулись театров, музеев, концертных залов и других мест, где проводились культурно-массовые мероприятия. В начале июня вице-премьер уже говорил о планах открытия кинотеатров к середине июля, на это же время он прогнозировал открытие музеев.