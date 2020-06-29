В России назвали дату открытия кинотеатров

Российские кинотеатры откроются для посетителей с 15 июля, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время онлайн-конференции с председателем правительства Михаилом Мишустиным.
«Еще одна хорошая новость — с 15 июля открываются кинотеатры», — сказал вице-премьер (трансляцию совещания вел телеканал «Россия 24»).
Добавим, кинотеатры начали закрываться в марте 2020 года в связи с профилактикой распространения коронавируса. Также карантинные меры коснулись театров, музеев, концертных залов и других мест, где проводились культурно-массовые мероприятия. В начале июня вице-премьер уже говорил о планах открытия кинотеатров к середине июля, на это же время он прогнозировал открытие музеев.
Отметим, Голливуд из-за пандемии перенес премьеры ожидаемых фильмов. Уже известно, что первый показ ремейка «Мулан» и фильма Кристофера Нолана «Довод» перенесли с июля на август. Планировалось, что «Довод» станет первым крупнобюджетным фильмом, который выйдет после пандемии, 17 июля, но премьеру перенесли сначала на 31 июля, а затем на 12 августа. Вместо «Довода» 31 июля в американских кинотеатрах покажут фильм Нолана «Начало», вышедший 10 лет назад. После объявления Warner Bros. о переносе «Довода» компания Disney изменила дату премьеры «Мулан». Фильм, который должен был выйти 24 июля, покажут в кинотеатрах не раньше 21 августа. Ранее его планировали выпустить 27 марта.
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