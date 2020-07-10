В России начнется процесс сертификации букмекерских компаний

Сертификат предназначен для определения наиболее клиентоориентированных букмекеров, т.е. компаний, которые обладают высокими стандартами качества работы с игроками. Основные требований получения сертификата – история оперирования на рынке не менее трех лет, наличие на сайте и в мобильном приложении предупреждения о рисках игры на ставках, а также отсутствие обещаний заработать в маркетинговых и рекламных коммуникациях, присутствие представителя службы поддержки клиентов от букмекерской компании на сайте информационно-аналитического портала «Рейтинг Букмекеров» и другие.





Генеральный директор ассоциации «Ответственная игра» и основатель информационно-аналитического портала «Рейтинг Букмекеров» Паруйр Шахбазян прокомментировал создание специальных сертификатов для букмекеров.





«Сегодня пользователь всё больше верит заключениям, основанным на конкретных данных. Доверием и популярностью пользуются так называемые “Data driven-проекты”. Если любую рекомендацию можно посчитать субъективной оценкой, то сертификаты полностью основаны на предоставляемых букмекером данных. Также это наш первый шаг в поощрении политики ответственной игры. В настоящее время становится очевидно, что замалчивание и отрицание проблемы зависимых игроков никак не способствует развитию отрасли, у которой основной сдерживающий фактор – ее собственная репутация», – заявил он.