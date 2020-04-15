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15 апреля,
2020
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В России начали снижаться цены на бензин на заправках. Сильнее всего в Сибири

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

 Розничные цены на бензин в России стали снижаться, свидетельствуют данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК). Наиболее заметное снижение наблюдалось в Сибири.


Так в Алтайском крае и республике Алтай цены на бензины Аи-92 и Аи-95 снизились на 40-45 копеек, в Красноярском крае —на 13-25 копеек, Кемеровской области — на 12-20 копеек, в республике Тыва — на 12-15 копеек. В Томской области по данным ЦДУ ТЭК цены не изменились.

По данным регионального УФАС на 10 апреля, на заправках «Томскнефтепродукт» ВНК (НК «Роснефть») стоимость бензина марки АИ-92 составляла 40,55 руб. за литр, бензина марки АИ-95 — 43,05 руб. за литр, розничная цена одного литра зимнего дизельного топлива составляла  49,40 руб. за литр.


На заправках «Газпромнефть-Центр»  стоимость бензина марки АИ-92  составляла от 39,85 до 40,75 руб. за литр, цена на бензин марки АИ-95 снизилась на 0,12% и была в диапазоне  — от 42,15 до 43,15 руб. за литр, розничная цена на зимнее дизельное топливо составляла от 49,00 до 49,50 руб. за литр.


На заправках «Сибнефтепродукт», работающего под брендом Elke Auto, стоимость АИ-92  составляла  от 40,10 до 40,30 руб. за литр, цена АИ-95 составляла от 42,40 до 42,60 руб. за литр, цена зимнего дизельного топлива  сохранилась на отметке в  51,50 руб. за литр.   

В целом, по данным Министерства энергии средние цены в России на бензин Аи-92 снизились на 4 копейки - до 43,04 руб./л, Аи-95 - на 3 копейки - до 46,1 руб./л. Стоимость летнего дизтоплива в среднем по стране составляют 49,96 руб./л.


Снижение цен на заправках России обусловлено серьезным кризисом и падением цен на нефть. На минувшей неделе ЦДУ ТЭК сообщило, что производство бензина в первые дни апреля упало на 19%  — это рекордный уровень снижения не только с начала этого года, но и за последние несколько лет. Отгрузка на внутренний рынок также значительно снизилась — на 11,6%, до 554 тыс. тонн.


Министр энергетики России Александр Новак констатировал в конце прошлой неделе снижения спроса на нефтепродукты на заправках России на 30%. Ряд отраслевых экспертов отмечал, что при худшем сценарии спрос на нефтепродукты может рухнуть до 70%. Между тем, в российских регионах, где в последние дни режим самоизоляции был немного ослаблен, последовало некоторое возрождение спроса на топливо, пишет «Интерфакс».


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