В России начали снижаться цены на бензин на заправках. Сильнее всего в Сибири

Так в Алтайском крае и республике Алтай цены на бензины Аи-92 и Аи-95 снизились на 40-45 копеек, в Красноярском крае —на 13-25 копеек, Кемеровской области — на 12-20 копеек, в республике Тыва — на 12-15 копеек. В Томской области по данным ЦДУ ТЭК цены не изменились.

Розничные цены на бензин в России стали снижаться, свидетельствуют данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК). Наиболее заметное снижение наблюдалось в Сибири.

По данным регионального УФАС на 10 апреля, на заправках «Томскнефтепродукт» ВНК (НК «Роснефть») стоимость бензина марки АИ-92 составляла 40,55 руб. за литр, бензина марки АИ-95 — 43,05 руб. за литр, розничная цена одного литра зимнего дизельного топлива составляла 49,40 руб. за литр.





На заправках «Газпромнефть-Центр» стоимость бензина марки АИ-92 составляла от 39,85 до 40,75 руб. за литр, цена на бензин марки АИ-95 снизилась на 0,12% и была в диапазоне — от 42,15 до 43,15 руб. за литр, розничная цена на зимнее дизельное топливо составляла от 49,00 до 49,50 руб. за литр.





На заправках «Сибнефтепродукт», работающего под брендом Elke Auto, стоимость АИ-92 составляла от 40,10 до 40,30 руб. за литр, цена АИ-95 составляла от 42,40 до 42,60 руб. за литр, цена зимнего дизельного топлива сохранилась на отметке в 51,50 руб. за литр.