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В России начали разрабатывать модификацию «Спутника» под новый штамм ковида

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Центр им. Гамалеи начал разработку модификации вакцины «Спутник V» под недавно обнаруженный омикрон-штамм COVID-19. Массовое производство вакцины могут начать уже в январе, соообщает Интерфакс.

Как считают в институте Гамалеи, новый штамм коронавируса способна нейтрализовать как двухкомпонентная вакцина «Спутник V», так и предназначенный для ревакцинации «Спутник Лайт». При этом институт, «основываясь на существующих протоколах немедленной разработки версий вакцины для вызывающих озабоченность вариантов ковида», начал разработку новой версии вакцины.

При необходимости массовое производство модифицированной вакцины могут запустить через полтора месяца. «Несколько сотен миллионов бустеров «Спутника», модифицированного под штамм «омикрон», могут быть поставлены на международные рынки уже к 20 февраля 2022 года, а в 2022 году будет доступно более 3 млрд доз», — цитирует Интерфакс сообщение центра им. Гамалеи.

В пятницу, 26 ноября, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила новому штамму коронавируса, обнаруженному на юге Африки, обозначение «омикрон». По предварительным данным, «омикрон» обладает повышенной способностью к распространению. Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что количество мутаций нового штамма может увеличить время перехода от легкого течения болезни к тяжелому. То есть «количество случаев тяжелого заболевания резко уменьшится, несмотря на то, что заразность будет такая же или даже больше».

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