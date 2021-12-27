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В России началась последняя короткая рабочая неделя

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В России началась последняя короткая рабочая неделя в 2021 году. С 31 декабря россияне уйдут на 10-дневные новогодние каникулы. 31 декабря станет официальным выходным. 

При этом, 30 декабря 2021 — не сокращенный рабочий день, поскольку он не считается предпраздничной датой. Поэтому в этот день все трудятся по обычному графику.

31 декабря станет рабочим только для врачей, сотрудников экстренных служб, продавцов и представителей общепита. В том случае, если 31 декабря у работодателя возникла производственная необходимость в привлечении сотрудника к труду, необходимо получить его письменное согласие.

На работу россияне выйдут в понедельник 10 января 2022 года. Следующие длинные выходные будут только в марте 2022 года – тогда отдыхать планируется четыре дня – с 5 по 8 марта.

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