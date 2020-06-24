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24 июня,
2020
Новости

В России могут вырасти пенсии по старости

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В России могут вырасти пенсии по старости, передает РИА «Новости» со ссылкой на проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда.


Согласно документу, средний размер выплаты в следующем году составит 17,4 тыс. руб. при планируемой индексации в 6,3%. В 2022 году, как следует из проекта, пенсии проиндексируют на 5,9% и их размер увеличится до 18 357 руб. В 2023 году индексация составит 5,6%, а средняя пенсия будет равна 19 283 руб.


По данным обладминистрации, в 2019 году в Томской области пенсии выросли на 2,4 %. На 1 января 2020 года средняя величина пенсии в регионе составляла 16,2 тысячи рублей. 

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