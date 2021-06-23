В России могут ввести акцизы на сладкие напитки

О возможности появления в России акциза на сладкие напитки сообщили «Ведомости» со ссылкой на два своих источника в правительстве. По их данным, ставка может формироваться в зависимости от стоимости напитка либо содержания в нем сахара. Против инициативы выступают Минсельхоз и представители отрасли.

Как сообщает издание, правительство уже дало поручение проработать инициативу заинтересованным ведомствам. Эту же информацию подтвердил РБК представитель Минсельхоза. По его словам, в ведомстве получили протокол по итогам совещания у первого замруководителя аппарата правительства Валерия Сидоренко, в нем предлагаются критерии «отнесения сахаросодержащих напитков к подакцизным».

Обсуждают введение акциза на безалкогольные напитки, содержащие сахар или подсластители, и в Министерстве финансов. В ведомстве говорят, что решение пока не принято, а вопрос требует проработки. Отмечается, что ожидаемый ежегодный сбор акциза с продажи таких напитков оценивается в суммы от 10 до 20 млрд рублей. При этом разные источники «Ведомостей» называют главной целью инициативы как заботу о здоровье граждан, так и пополнение бюджета.

Как отмечают «Ведомости», в Министерстве сельского хозяйства выступают против введения акциза, так как это может повысить цены, снизить производство и потребление напитков, а также из-за сокращения числа производителей создать нелегальный рынок.

Союз производителей соков, воды и напитков, куда входят PepsiCo, Coca-Cola, «Черноголовка», категорически не поддерживает инициативу, заявил президент Максим Новиков. Он считает, что напитки — не главный источник сахара, а на них приходится меньше 2% от его потребления в России.

«По данным исследовательской компании NielsenIQ, которые приводит газета, в период с мая 2020 года по апрель 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, продажи безалкогольных газированных напитков выросли на 12% в денежном и на 7% в натуральном выражении, энергетических напитков — на 33 и 36% соответственно», — приводит данные РБК.

Отметим, власти уже думали о введении акцизов на сладкие напитки. В 2016 планировалось ввести налог на сахаросодержащие напитки в 5 рублей на 1 литр. Доход в бюджет оценивался в 25 млрд рублей. Эту инициативу поддерживал Минздрав, но Минфин отказался от меры из-за возможного негативного влияния на отрасль во время экономического кризиса.