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16 марта,
2021
Новости

В России могут ужесточить наказание за неоднократную езду в нетрезвом виде

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В России собираются увеличить максимальный срок наказания за систематическое вождение в нетрезвом виде с двух до трех лет, пишет газета «Коммерсантъ».


По информации издания, в МВД изменения объясняют тем, что существующие в настоящее время санкции не дают эффекта: люди в пьяном виде садятся за руль даже после судимости за это.


Правки внесут в статью 264.1 УК РФ, устанавливающую санкции для водителей, которые ранее уже были наказаны за пьяное вождение в рамках КоАП. Если гражданин в течение года будет вновь пойман на том же нарушении, он становится преступником, пишет газета.


Кроме того суд может назначить лишение свободы на срок до двух лет, штраф 100–300 тысяч рублей и другие виды наказаний. Для тех, кто уже был судим по статье 264.1 УК, министерство предлагает применять еще более жесткие санкции. 


«Речь идет о штрафе до 500 тысяч рублей, исправительных работах на срок до двух лет, принудительных работах на срок до трех лет, лишении свободы на срок до трех лет», — говорится в сообщении.


Правительственная комиссия по законопроектной деятельности уже одобрила такие поправки к УК РФ.

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