В России могут понизить возраст вступления в брак

Министерство юстиции России намерено разработать проект, который корректирует брачный возраст и уточняет обстоятельства, по которым несовершеннолетние могут вступать в брак, сообщает Российская газета.





Эти поправки правительство намерено рассмотреть в 2020 году. В частности, речь идет об изменениях в статье 13 Семейного кодекса РФ и статье 26 закона «Об актах гражданского состояния». «В части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим 18 лет, вступать в брак», — говорится в документе. По предварительным прогнозам, законопроект может поступить в Госдуму в феврале 2021 года.





Отметим, по действующему в России Семейному кодексу, вступать в брак можно с 18 лет. Если у молодоженов есть уважительные причины, например, невеста беременна, можно жениться раньше, но не ранее 16-летнего возраста. Также регионы вправе самостоятельно устанавливать условия, по которым можно регистрировать брак до достижения 16 лет. На федеральном уровне не установлен список причин, допускающих ранние браки.