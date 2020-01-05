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05 января,
2020
Новости

В России могут понизить возраст вступления в брак

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Министерство юстиции России намерено разработать проект, который корректирует брачный возраст и уточняет обстоятельства, по которым несовершеннолетние могут вступать в брак, сообщает Российская газета.


Эти поправки правительство намерено рассмотреть в 2020 году. В частности, речь идет об изменениях в статье 13 Семейного кодекса РФ и статье 26 закона «Об актах гражданского состояния». «В части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим 18 лет, вступать в брак», — говорится в документе. По предварительным прогнозам, законопроект может поступить в Госдуму в феврале 2021 года.


Отметим, по действующему в России Семейному кодексу, вступать в брак можно с 18 лет. Если у молодоженов есть уважительные причины, например, невеста беременна, можно жениться раньше, но не ранее 16-летнего возраста. Также регионы вправе самостоятельно устанавливать условия, по которым можно регистрировать брак до достижения 16 лет. На федеральном уровне не установлен список причин, допускающих ранние браки.

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