В России массово закрываются магазины сети гипермаркетов «Ашан»

Сеть гипермаркетов «Ашан» массово закрывает магазины в России. С июня 2020 года было закрыто 36 российских магазинов, из них 17 за первую половину 2021 года. За это время в Западной Европе повилось 28 новых точек, в Румынии и на Украине — по три.