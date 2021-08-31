В России массово закрываются магазины сети гипермаркетов «Ашан»

Сеть гипермаркетов «Ашан» массово закрывает магазины в России. С июня 2020 года было закрыто 36 российских магазинов, из них 17 за первую половину 2021 года. За это время в Западной Европе повилось 28 новых точек, в Румынии и на Украине — по три.
По состоянию на 30 июня, в России остается около 95 гипермаркетов и 143 супермаркета сети. Закрытие супермаркетов связано с их неудовлетворительными результатами, объяснил гендиректор «Ашан Ритейл Россия» Иван Мартинович. Компания продолжает открывать и новые магазины: так, в июне супермаркет «Ашан» появился в Дедовске.
При этом выручка «Ашана» растет, а доля онлайн-продаж выросла втрое, отмечает гендиректор агентства «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров.
«Ашан» в последний год достаточно эффективно сфокусировался на развитии онлайн-продаж и продолжил программу оптимизации бизнеса, закрывая убыточные торговые объекты. Это не могло не сказаться на сокращении выручки и доли, но действительно видно, что определенные позитивные результаты уже видны, рост сопоставимых продаж, увеличение доли онлайн-продаж, выручки и их кратный рост по сравнению с прошлым годом, это тенденция позитивная, — цитирует bfm.ru эксперта. — При этом перед компанией все еще стоят достаточно серьезные вызовы, потому что после завершения программы закрытия целесообразна реализация программы обновления действующих торговых объектов с тем, чтобы адаптировать их под изменившиеся потребности покупателей. В данном случае здесь есть два направления. Направление номер один — это развитие зон кулинарии, расширение ассортимента «фреш». И вторая история — это создание на территории крупных гипермаркетов отдельно для развития онлайн-продаж дарк-сторов, пунктов выдачи заказов и так далее, то есть в данном случае это те задачи, которые на повестке будут стоять, и в этом плане, действительно, для возвращения к устойчивому росту бизнеса в 2022-2023 годах компании еще предстоит достаточно существенно нарастить инвестиции в российский бизнес. И в условиях, когда значительная часть объектов находится в торговых центрах, а трафик торговых центров так до сих пор и не восстановился к допандемийному уровню, это будет не самой простой задачей».
В Сибири у сети три магазина в Новосибирске. В Новокузнецке магазин был закрыт в 2019 году.