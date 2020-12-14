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14 декабря,
2020
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Новости

В России изменился порядок оформления больничных

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

14 декабря вступили в силу новые правила выдачи больничных. Теперь листок нетрудоспособности можно оформлять в электронном виде.

В России изменился порядок оформления больничных

С понедельника бумажный вариант больничного медучреждение сможет оформить по предъявлению документа, удостоверяющего личность, для электронного потребуется еще и СНИЛС. Также оформлять листки нетрудоспособности можно будет дистанционно, с помощью телемедицинских консультаций.


Теперь больничный лист по уходу за больным ребенком не будет ограничиваться по срокам, но будут ограничения на оплачиваемый период — не более 15 дней. Если больничный по уходу за ребенком будет оформлен в электронном виде, то достаточно будет одного при болезни трех детей, если оформлять бумажный листок нетрудоспособности, то на двух детей оформят один, а на третьего ребенка — второй.


Если один родитель находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, другой член семьи сможет взять больничный в случае болезни второго ребенка.


Помимо этого, выдавать больничные смогут все организации с лицензией на медицинскую деятельность, в том числе фельдшеры, если на них возложены функции лечащего врача, и зубные врачи, а вот врачи подразделений скорой помощи выписывать листки нетрудоспособности не могут.


В новом порядке оформления листков нетрудоспособности добавляются новые случаи получения больничного по беременности и родам — если беременность многоплодная и роды на 22-28-й неделе, длительность больничного составит 194 дня. Предусмотрен также больничный на все время нетрудоспособности при рождении мертвого ребенка или живого, но не прожившего 168 часов.

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