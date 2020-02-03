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03 февраля,
2020
Новости

В России хотят ужесточить наказание для шумных соседей

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В России предложили на федеральном уровне ужесточить наказание для шумных соседей и ввести штрафы. Об этом «Известиям» рассказала один из авторов законопроекта, член комитета по труду и соцполитике Госдумы Ольга Павлова.

Группа депутатов ГД уже разработала соответствующий пакет поправок в КоАП и Жилищный кодекс. Согласно документу, в жилых домах по всей стране запретят шуметь с 23:00 до 7:00. Денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. Штраф могут выписать за систематическое нарушение тишины — более двух раз в месяц.


При этом нарушением тишины не будут считаться звуки, источник которых — «обычная жизнедеятельность человека», уточняется в поправках. Это, например, крик ребенка, звук шагов при обычной ходьбе, шум воды в инженерных системах и так далее.


Эксперты отметили, что на данный момент федерального «закона о тишине» не существует, поэтому в каждом регионе действуют свои правила.


«Документ охватывает актуальные проблемы, оставшиеся «за бортом» правового регулирования», — уточнила депутат.


Добавим, в 2016 году депутаты облдумы одобрили введение «Тихого часа» на территории Томской области. Так, он действует с  понедельника по субботу с 13.00 до 15.00. В эти часы нельзя вести работы, прежде всего, строительно-монтажные. 

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