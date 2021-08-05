В России для сдерживания изменений климата могут ввести налог на мясо
Политика учета углеродного следа в России может распространиться на животноводство. В таком случае в будущем будет принят налог на мясо. Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2121». Об этом сообщает ТАСС.
«Нам казалось, что углеродный налог - это далеко. Нам ввели налог, и мы задумались <…> По мере того, как температура [на планете] будет расти, модели будут пересматриваться в сторону других источников СО2. Например, сельское хозяйство. Это означает, что через несколько лет мы сначала будем громко возмущаться, а потом вынуждены будем, например, принять налог на мясо», — сказал Песков.
Он отметил, что климатическая повестка может изменить сферу животноводства и стать стимулом для развития новых технологий в этой сфере.
В Минфине же заявили, что не готовят поправок в законодательство, которые предусматривали бы введение налога на мясо, сообщает РБК. Пока этот вопрос не обсуждается и не рассматривается ни в каком виде.
Позже Песков уточнил свои слова, пояснив, что тема налога на мясо более актуальна для стран, которые являются экспортерами мяса. Например, Китая или Бразилии.