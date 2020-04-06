В России цены на новостройки могут упасть на 30 %

Российские застройщики из-за пандемии коронавируса будут вынуждены снизить цены на новое жилье на 20-30 %. Соответствующий прогноз опубликовало агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).





Эксперты прогнозируют падение спроса на недвижимость, поскольку из-за ограничительных мер значительная доля населения лишится части доходов.





«Кризисный сценарий предполагает отмену карантина не ранее сентября 2020 года, что приведет к значительному падению спроса — на 25 % и более. Вероятно еще более заметное снижение цен строительными компаниями (на 20-30 %) для поддержания <...> уровня продаж», — приводит содержание исследования 6 апреля ТАСС.





Восстановление спроса на жилье при затянувшемся карантине может занять от двух до четырех лет, что приведет к сокращению выручки 20 крупнейших российских застройщиков на 200 млрд рублей (четверть от выручки 2019 года).





В свою очередь, если режим самоизоляции снимут в конце мая, то цены упадут на 5-10 %. Восстановление спроса на недвижимость начнется уже с сентября текущего года.