Добрые новости
06 апреля,
2020
Новости

В России цены на новостройки могут упасть на 30 %

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Российские застройщики из-за пандемии коронавируса будут вынуждены снизить цены на новое жилье на 20-30 %. Соответствующий прогноз опубликовало агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).


Эксперты прогнозируют падение спроса на недвижимость, поскольку из-за ограничительных мер значительная доля населения лишится части доходов.


«Кризисный сценарий предполагает отмену карантина не ранее сентября 2020 года, что приведет к значительному падению спроса — на 25 % и более. Вероятно еще более заметное снижение цен строительными компаниями (на 20-30 %) для поддержания <...> уровня продаж», — приводит содержание исследования 6 апреля ТАСС.


Восстановление спроса на жилье при затянувшемся карантине может занять от двух до четырех лет, что приведет к сокращению выручки 20 крупнейших российских застройщиков на 200 млрд рублей (четверть от выручки 2019 года).


В свою очередь, если режим самоизоляции снимут в конце мая, то цены упадут на 5-10 %. Восстановление спроса на недвижимость начнется уже с сентября текущего года.

ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.