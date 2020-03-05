Добрые новости
05 марта,
2020
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Новости

В России будет создан правовой справочник пользователей интернета

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Центр защиты прав СМИ запустил краудфандинговую кампанию, чтобы создать мобильное приложение – правовой справочник пользователей интернета.


«Получить за твит пять лет колонии? Вполне реально. Сейчас за публикацию в интернете любой пользователь может быть привлечен к ответственности. Нарушение авторского права, экстремизм, оскорбление власти, защита частной жизни и репутации – сотни обычных людей попадают по этим обвинениям в суд. В большинстве случаев они не хотели нарушать законы – они просто их не знали», — обращаются авторы крауд-кампании к своим потенциальным спонсорам.

В России будет создан правовой справочник пользователей интернета

Приложение, которое хотят создать сотрудники Центра защиты прав СМИ, поможет пользователям не нарушать закон в интернете. Там будут понятные рекомендации об основных проблемах, с которыми может столкнуться любой в виртуальном мире: как не нарушить законы об экстремизме и оскорблении власти; как защищать свое авторское право и не нарушать чужое; где можно и нельзя фотографировать и снимать видео и так далее. Также авторы крауд-кампании обещают сделать в сервисе раздел с ответами на часто задаваемые вопросы и форму обратной связи с юристами.


Центр защиты прав СМИ – некоммерческая организация с 23-летним стажем работы. Она хорошо известна всем независимым медиа в России. Юристы бесплатно консультируют и защищают в судах журналистов, блогеров, фотографов.


Чтобы реализовать проект, Центру нужно найти минимум 330 тысяч рублей. Если за счет краудфандинга удастся собрать большую сумму, то в сервис добавят мультимедиа и комиксы или даже игру для лучшего усвоения информации.


Кампания на краудфандинговой платформе Planeta.ru стартовала 3 марта и продлится до середины апреля. Поддержать проект можно по ссылке.

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