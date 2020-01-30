«В России бояться надо гриппа»: пассажиры международных рейсов о коронавирусе

В томском аэропорту ввели дополнительные меры из-за коронавируса в Китае. Специалисты Роспотребнадзора осматривают и измеряют температуру у пассажиров, которые прилетают в Томск международными рейсами. Помощник начальника управления Андрей Суковатицын рассказал журналистам, как проходит эта процедура.

Основная проверка происходит на борту самолета, после его приземления. Туда журналистов не пустили. Андрей Суковатицын рассказал, что вся процедура проверки занимает около 20 минут.





Сотрудник Роспотребнадзора держит тепловизор, а мимо него змейкой проходят пассажиры. Прибор фиксирует, какая температура у человека. Если она выше 37 градусов, то прибор начинает издавать звуки. В этом случае пассажира останавливают, опрашивают, еще раз измеряют температуру.



«Тепловизоры мы используем с открытия аэропорта в 2013 году, когда ими оборудовали санитарно-эпидеомологический пункт. С того времени в случае необходимости мы их применяем для дистанционного измерения температуры тела», — рассказал Суковатицын,



Он уточнил, что с начала проверок в 2020 году пассажиров с повышенной температурой обнаружено не было. Но в целом, тепловизоры несколько раз выявили больных.



«За всю историю пользованиями тепловизорами, больных мы находили. Поступала информация, мы поднимались,опрашивали. Так за 2019 год выявлено четыре человека с признаками инфекционных заболеваний. Был выявлен комплекс мероприятий, но особо опасных инфекций не было. Это было либо ОРВИ, ОРЗ, либо кишечная инфекция», — отметил специалист.