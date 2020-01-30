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30 января,
2020
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Новости

«В России бояться надо гриппа»: пассажиры международных рейсов о коронавирусе

Валентина Анкудинова
Валентина Анкудинова
5 часов назад

В томском аэропорту ввели дополнительные меры из-за коронавируса в Китае. Специалисты Роспотребнадзора осматривают и измеряют температуру у пассажиров, которые прилетают в Томск международными рейсами. Помощник начальника управления Андрей Суковатицын рассказал журналистам, как проходит эта процедура.

«В России бояться надо гриппа»: пассажиры международных рейсов о коронавирусе

Основная проверка происходит на борту самолета, после его приземления. Туда журналистов не пустили. Андрей Суковатицын рассказал, что вся процедура проверки занимает около 20 минут. 


Сотрудник Роспотребнадзора держит тепловизор, а мимо него змейкой проходят пассажиры. Прибор фиксирует, какая температура у человека. Если она выше 37 градусов, то прибор начинает издавать звуки. В этом случае пассажира останавливают, опрашивают, еще раз измеряют температуру. 


«Тепловизоры мы используем с открытия аэропорта в 2013 году, когда ими оборудовали санитарно-эпидеомологический пункт. С того времени в случае необходимости мы их применяем для дистанционного измерения температуры тела», — рассказал Суковатицын,


Он уточнил, что с начала проверок в 2020 году пассажиров с повышенной температурой обнаружено не было.  Но в целом, тепловизоры несколько раз выявили больных.


«За всю историю пользованиями тепловизорами, больных мы находили. Поступала информация, мы поднимались,опрашивали. Так за 2019 год выявлено четыре человека с признаками инфекционных заболеваний. Был выявлен комплекс мероприятий, но особо опасных инфекций не было. Это было либо ОРВИ, ОРЗ, либо кишечная инфекция», — отметил специалист.

«В России бояться надо гриппа»: пассажиры международных рейсов о коронавирусе
«В России бояться надо гриппа»: пассажиры международных рейсов о коронавирусе
«В России бояться надо гриппа»: пассажиры международных рейсов о коронавирусе

Кроме того в связи со вспышкой коронавируса в Китае в России каждый регион, согласно постановлению главного санитарного врача, должен разработать план противоэпидемических мероприятий. В Томской области такой документ уже подготовлен.


«В документе и общие рекомендации, как, например, о готовности больниц к приему больных, и специфические. Ведь кто может привезти коронавирус – трудовые мигранты, студенты. Так мы сейчас плотно работаем с вузами: если там есть студенты, которые уезжали на свой китайский Новый год, то за ними будет установлено медицинское наблюдение», – рассказал Суковатицын.

Ранее туроператоры остановили продажу туров из Томска в Китай из-за вспышки коронавируса. Однако рейсы в Азию сохраняются и пользуются популярностью. 


«Сейчас осуществляется транспортное сообщение с Вьетнамом и Таиландом. Там есть завозные случаи, но дальнейшего распространения нет. То есть, вся вспышка именно на территории Китая», — отмечает Андрей Суковатицын.

«В России бояться надо гриппа»: пассажиры международных рейсов о коронавирусе
«В России бояться надо гриппа»: пассажиры международных рейсов о коронавирусе
«В России бояться надо гриппа»: пассажиры международных рейсов о коронавирусе
«В России бояться надо гриппа»: пассажиры международных рейсов о коронавирусе

Так один из улетающих — Василий, который с семьей хочет отдохнуть в Таиланде. Говорит, что вируса не боится, но маски на всякий случай взял.


«Надо гриппа в России боятся, а не коронавируса, от которого десять человек умерли. Панику подняли только», — комментирует он. 

«В России бояться надо гриппа»: пассажиры международных рейсов о коронавирусе

Прилетевшие из Таиланда также говорят, что их отдых новости о вирусе не испортили.


«Про вирус рассказывали только в новостях на «Первом канале». А так была тишина и покой. Но мы маленько этот период захватили, уже  уезжали, когда все началось», — рассказывает Наталья. 

Ирина, пассажирка рейса
Ирина, пассажирка рейса

«Мы знаете, все хорошо было. Мы не боялись, отдыхали в Камбодже. Сейчас еще не верится ни во что, улетали, все было нормально, а сейчас такое», — говорит Ирина.


«Отдых прошел отлично. Покупались, позагорали. Про вирус даже не думали», — делится Любовь.

«В России бояться надо гриппа»: пассажиры международных рейсов о коронавирусе
«В России бояться надо гриппа»: пассажиры международных рейсов о коронавирусе
«В России бояться надо гриппа»: пассажиры международных рейсов о коронавирусе
«В России бояться надо гриппа»: пассажиры международных рейсов о коронавирусе
«В России бояться надо гриппа»: пассажиры международных рейсов о коронавирусе
«В России бояться надо гриппа»: пассажиры международных рейсов о коронавирусе
«В России бояться надо гриппа»: пассажиры международных рейсов о коронавирусе
«В России бояться надо гриппа»: пассажиры международных рейсов о коронавирусе

По состоянию на утро 29 января, в Китае заболели 5997 человек, в других 14 странах — еще 64 человека. Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в США, Франции, Канаде, Австралии, Южной Корее, Таиланде, Непале. Среди заболевших 1239 пациентов находятся в критическом состоянии. 103 человека выписали из больниц.


От пневмонии, вызванной вирусом, умерли 132 человека.


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