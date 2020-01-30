«В России бояться надо гриппа»: пассажиры международных рейсов о коронавирусе
В томском аэропорту ввели дополнительные меры из-за коронавируса в Китае. Специалисты Роспотребнадзора осматривают и измеряют температуру у пассажиров, которые прилетают в Томск международными рейсами. Помощник начальника управления Андрей Суковатицын рассказал журналистам, как проходит эта процедура.
Основная проверка происходит на борту самолета, после его приземления. Туда журналистов не пустили. Андрей Суковатицын рассказал, что вся процедура проверки занимает около 20 минут.
Сотрудник Роспотребнадзора держит тепловизор, а мимо него змейкой проходят пассажиры. Прибор фиксирует, какая температура у человека. Если она выше 37 градусов, то прибор начинает издавать звуки. В этом случае пассажира останавливают, опрашивают, еще раз измеряют температуру.
«Тепловизоры мы используем с открытия аэропорта в 2013 году, когда ими оборудовали санитарно-эпидеомологический пункт. С того времени в случае необходимости мы их применяем для дистанционного измерения температуры тела», — рассказал Суковатицын,
Он уточнил, что с начала проверок в 2020 году пассажиров с повышенной температурой обнаружено не было. Но в целом, тепловизоры несколько раз выявили больных.
«За всю историю пользованиями тепловизорами, больных мы находили. Поступала информация, мы поднимались,опрашивали. Так за 2019 год выявлено четыре человека с признаками инфекционных заболеваний. Был выявлен комплекс мероприятий, но особо опасных инфекций не было. Это было либо ОРВИ, ОРЗ, либо кишечная инфекция», — отметил специалист.
Кроме того в связи со вспышкой коронавируса в Китае в России каждый регион, согласно постановлению главного санитарного врача, должен разработать план противоэпидемических мероприятий. В Томской области такой документ уже подготовлен.
«В документе и общие рекомендации, как, например, о готовности больниц к приему больных, и специфические. Ведь кто может привезти коронавирус – трудовые мигранты, студенты. Так мы сейчас плотно работаем с вузами: если там есть студенты, которые уезжали на свой китайский Новый год, то за ними будет установлено медицинское наблюдение», – рассказал Суковатицын.
Ранее туроператоры остановили продажу туров из Томска в Китай из-за вспышки коронавируса. Однако рейсы в Азию сохраняются и пользуются популярностью.
«Сейчас осуществляется транспортное сообщение с Вьетнамом и Таиландом. Там есть завозные случаи, но дальнейшего распространения нет. То есть, вся вспышка именно на территории Китая», — отмечает Андрей Суковатицын.
Так один из улетающих — Василий, который с семьей хочет отдохнуть в Таиланде. Говорит, что вируса не боится, но маски на всякий случай взял.
«Надо гриппа в России боятся, а не коронавируса, от которого десять человек умерли. Панику подняли только», — комментирует он.
Прилетевшие из Таиланда также говорят, что их отдых новости о вирусе не испортили.
«Про вирус рассказывали только в новостях на «Первом канале». А так была тишина и покой. Но мы маленько этот период захватили, уже уезжали, когда все началось», — рассказывает Наталья.
«Мы знаете, все хорошо было. Мы не боялись, отдыхали в Камбодже. Сейчас еще не верится ни во что, улетали, все было нормально, а сейчас такое», — говорит Ирина.
«Отдых прошел отлично. Покупались, позагорали. Про вирус даже не думали», — делится Любовь.
По состоянию на утро 29 января, в Китае заболели 5997 человек, в других 14 странах — еще 64 человека. Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в США, Франции, Канаде, Австралии, Южной Корее, Таиланде, Непале. Среди заболевших 1239 пациентов находятся в критическом состоянии. 103 человека выписали из больниц.
От пневмонии, вызванной вирусом, умерли 132 человека.
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