В России больше десяти тысяч человек заболели коронавирусом

Число людей, заболевших коронавирусом, превысило 10 тысяч человек. За сутки диагноз подтвердили еще в 1459 случаях, сообщает оперативный штаб.

На 9 апреля зарегистрирован 10 131 заболевший в 81 регионе. Выписали 698 человек, погибли от заболевания 76 пациентов.





Больше всего заболевших в Москве — 6698 человек. На втором месте по заболеваемости Московская область, где обнаружили 748 больных, и Санкт-Петербург, где количество пациентов — 373 человека. Также больше ста человек, кому поставили этот диагноз, проживают в Республике Коми, Ленинградской области, Краснодарском крае.





По информации Роспотребнадзора, количество тестов на коронавирусную инфекцию, проведенных в России, превысило 1 млн. Под медицинским наблюдением остаются больше 171 тысячи человек



В Томской области было зафиксировано четыре случая коронавируса. Трое человек выздоровели, самочувствие пациента, диагноз которого был подтвержден 8 апреля, удовлетворительное. Он изолирован в медицинское учреждение и получает симптоматическое лечение. Анализы контактных с ним людей переданы на исследование.