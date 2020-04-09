Добрые новости
09 апреля,
2020
Новости

В России больше десяти тысяч человек заболели коронавирусом

ТВ2
ТВ2
46 минут назад

Число людей, заболевших коронавирусом, превысило 10 тысяч человек. За сутки диагноз подтвердили еще в 1459 случаях, сообщает оперативный штаб.

На 9 апреля зарегистрирован 10 131 заболевший в 81 регионе. Выписали 698 человек, погибли от заболевания 76 пациентов. 


Больше всего заболевших в Москве — 6698 человек. На втором месте по заболеваемости Московская область, где обнаружили 748 больных, и Санкт-Петербург, где количество пациентов — 373 человека. Также больше ста человек, кому поставили этот диагноз, проживают в Республике Коми, Ленинградской области, Краснодарском крае. 


По информации Роспотребнадзора, количество тестов на коронавирусную инфекцию, проведенных в России, превысило 1 млн. Под медицинским наблюдением остаются больше 171 тысячи человек

В Томской области было зафиксировано четыре случая коронавируса. Трое человек выздоровели, самочувствие пациента, диагноз  которого был  подтвержден 8 апреля, удовлетворительное. Он изолирован в медицинское учреждение и получает симптоматическое лечение. Анализы контактных с ним людей переданы на исследование.

Как менялось количество заболевших коронавирусом, смотрите в инфографике ТВ2

Спецпроект ТВ2, посвященный коронавирусу, смотрите здесь


ПОДДЕРЖИ ТВ2!​​

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.