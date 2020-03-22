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22 марта,
2020
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Новости

В Роспотребнадзоре томичам объяснили, как вернуть деньги за невозвратные авиабилеты

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Томичи, которые купили авиабилеты в страны, где действует особый режим из-за угрозы распространения коронавируса, могут вернуть деньги, сообщили в Роспотребнадзоре по Томской области. 

В Роспотребнадзоре томичам объяснили, как вернуть деньги за невозвратные авиабилеты

В ведомство поступают звонки с вопросами о возможности обмена и возврата авиабилетов, приобретенных по так называемым «невозвратным» тарифам, в связи с ситуацией с распространением COVID-19. По словам специалистов, авиакомпания обязана скорректировать или расторгнуть договор с клиентами в связи с изменившимися обстоятельствами.

В связи с объявлением ВОЗ пандемии, ограничением авиасообщения с отдельными государствами, изменением визовых режимов, отменой массовых мероприятий в отдельных городах Управление считает возможным обращение граждан в авиакомпании с  предложением об изменении или о расторжении договора в соответствии со ст. 451 ГК РФ, — пояснили в ведомстве. 

Если авиаперевозчик откажется вернуть деньги за билеты, клиент вправе обратиться в суд. Заявление о возврате денежных средств доступно по ссылке


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