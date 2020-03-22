В Роспотребнадзоре томичам объяснили, как вернуть деньги за невозвратные авиабилеты

Томичи, которые купили авиабилеты в страны, где действует особый режим из-за угрозы распространения коронавируса, могут вернуть деньги, сообщили в Роспотребнадзоре по Томской области.

В ведомство поступают звонки с вопросами о возможности обмена и возврата авиабилетов, приобретенных по так называемым «невозвратным» тарифам, в связи с ситуацией с распространением COVID-19. По словам специалистов, авиакомпания обязана скорректировать или расторгнуть договор с клиентами в связи с изменившимися обстоятельствами.