В Роспотребнадзоре томичам объяснили, как вернуть деньги за невозвратные авиабилеты

Томичи, которые купили авиабилеты в страны, где действует особый режим из-за угрозы распространения коронавируса, могут вернуть деньги, сообщили в Роспотребнадзоре по Томской области.
В ведомство поступают звонки с вопросами о возможности обмена и возврата авиабилетов, приобретенных по так называемым «невозвратным» тарифам, в связи с ситуацией с распространением COVID-19. По словам специалистов, авиакомпания обязана скорректировать или расторгнуть договор с клиентами в связи с изменившимися обстоятельствами.
В связи с объявлением ВОЗ пандемии, ограничением авиасообщения с отдельными государствами, изменением визовых режимов, отменой массовых мероприятий в отдельных городах Управление считает возможным обращение граждан в авиакомпании с предложением об изменении или о расторжении договора в соответствии со ст. 451 ГК РФ, — пояснили в ведомстве.
Если авиаперевозчик откажется вернуть деньги за билеты, клиент вправе обратиться в суд. Заявление о возврате денежных средств доступно по ссылке.
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