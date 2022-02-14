В Роспотребнадзоре разработали детектор COVID на ранней стадии

Ученые ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали технологию, позволяющую выявлять коронавирус на самых ранних стадиях и при минимальной концентрации. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.



«Ученые Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали детектор коронавируса — технологию, позволяющую обнаружить его при минимальной концентрации. Благодаря данной разработке диагностировать COVID-19 можно будет на самых ранних стадиях заболевания», — говорится в сообщении.



Отмечается, что технология может стать основой системы, позволяющей быстро проводить диагностику прямо у постели больного. Такая тест-система не требует высокотехнологичного оборудования, что уменьшит расходы на производство и повлияет на оперативность получения результатов.