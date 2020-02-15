В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с гриппом и ОРВИ в регионе

В Роспотребнадзоре по Томской области рассказали, что в Томске, а также в других районах региона на минувшей неделе был превышен эпидпорог по заболеваемости ОРВИ и гриппом.

По итогам прошедшей недели в регионе ОРВИ и гриппом заболело 7397 человек, это на 17,3 % больше, чем на предыдущей неделе. Превышение эпидпорога и интенсивный рост заболеваемости наблюдается в Томске, а также в Парабельском, Колпашевском, Кожевниковском, Каргасокском, Томском районах.





«В областном центре превышение недельного эпидпорога по совокупному населению составило 14,8 %, среди школьников от 7 до 14 лет – на 49 %, в группе 15 лет и старше – на 24,1 %. По результатам лабораторного мониторинга в структуре положительных находок в 36 % выявлен грипп – вирусы гриппа А (H3N2), А (H1N1) и В. Также среди респираторных вирусов циркулируют вирусы негриппозной этиологии (парагрипп, риновирусы и другие)», — рассказали в ведомстве.



Из-за этого на карантин закрыты пять школ (Кожевниковский и Каргасокский районы); 51 класс в 17 школах (Колпашевский, Томский, Шегарский районы и Томск); полностью закрыты семь детских садов (в Каргасокском, Кожевниковском, Александровском районах).





Напомним, в Томске и области запретили массовые мероприятия из-за эпидемии. Санитарный врач Томской области установил запрет на массовые и спортивные мероприятия в Томске, Каргасокском, Кожевниковском и Колпашевском районах. В свою очередь администрация Томской области сообщила, что отменит все массовые мероприятия в закрытых помещениях, в стационары больниц прекратят пускать посетителей, масочный режим введут в общественных местах и транспорте.





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