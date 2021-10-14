В Росатоме прокомментировали факт ввоза отработанного урана из Франции в Северск

Поставки регенерированного урана из Франции в Россию позволят уменьшить экологический груз атомной промышленности, говорится в заявлении корпорации Росатом. Компания подчеркивает, что уран будет в дальнейшем использован в атомной энергетике страны, а подобные проекты помогут решать задачи устойчивого развития.

Накануне, международное отделение Greenpeace опубликовали расследование, согласно которому отправка регенерированного урана из Франции в Россию может произойти в период с октября по декабрь 2021 года. Orano, специализирующаяся на производстве и переработке ядерного топлива, признала свою причастность к этим поставкам. В компании сообщили, что Orano подписала контракт на продажу более 1000 тонн регенерированного урана российской государственной корпорации «Росатом», которая предполагает повторно использовать этот уран в своих ядерных реакторах после дополнительной переработки на своем предприятии в Северске (Томск-7).

Активисты Greenpeace провели акцию около офиса Orano, протестуя против контракта этой компании с Росатомом по отправке регенерированного урана в Россию. Протестующие требовали от правительства Франции не допустить того, чтобы французская атомная отрасль «загрязняла» территории других стран.

По мнению организации, в России требования к захоронению отходов не соблюдаются, а сама сделка представляет де-факто захоронение радиоактивных отходов в Сибири, в обмен на которое Москва получает возможность «за дорого» продавать топливо во Францию. Как полагают в Greenpeace, у России нет потребности в таком количестве урановых «хвостов», поскольку в стране копятся отходы от собственных АЭС.