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В Росатоме прокомментировали факт ввоза отработанного урана из Франции в Северск

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Поставки регенерированного урана из Франции в Россию позволят уменьшить экологический груз атомной промышленности, говорится в заявлении корпорации Росатом. Компания  подчеркивает, что уран будет в дальнейшем использован в атомной энергетике страны, а подобные проекты помогут решать задачи устойчивого развития.

Накануне, международное отделение Greenpeace опубликовали расследование, согласно которому отправка регенерированного урана из Франции в Россию может произойти в период с октября по декабрь 2021 года. Orano, специализирующаяся на производстве и переработке ядерного топлива, признала свою причастность к этим поставкам. В компании сообщили, что Orano подписала контракт на продажу более 1000 тонн регенерированного урана российской государственной корпорации «Росатом», которая предполагает повторно использовать этот уран в своих ядерных реакторах после дополнительной переработки на своем предприятии в Северске (Томск-7). 

Активисты Greenpeace провели акцию около офиса Orano, протестуя против контракта этой компании с Росатомом по отправке регенерированного урана в Россию. Протестующие требовали от правительства Франции не допустить того, чтобы французская атомная отрасль «загрязняла» территории других стран.

По мнению организации,  в России требования к захоронению отходов не соблюдаются, а сама сделка представляет де-факто захоронение радиоактивных отходов в Сибири, в обмен на которое Москва получает возможность «за дорого» продавать топливо во Францию. Как полагают в Greenpeace, у России нет потребности в таком количестве урановых «хвостов», поскольку в стране копятся отходы от собственных АЭС.

В Росатоме отмечают, что в России накоплен более чем 35-летний опыт использования регенерированного урана для производства ядерного топлива для АЭС российского и западного дизайна. Контракт, заключенный с компанией Orano, предполагает поставку регенерированного урана из Франции для внутренних нужд российской атомной энергетики. Сырье, закупаемое для производства топлива для российских АЭС, будет перерабатываться на предприятиях компании ТВЭЛ. 

Регенерированный уран — это уран, восстановленный в процессе переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). После обогащения или смешивания с обогащенным или природным ураном регенерат может быть использован в виде топлива в легководных и газографитовых реакторах. Использование регенерированного урана из Франции позволит сэкономить столько природного урана, сколько бы пришлось добывать на руднике в течение нескольких лет.

В Росатоме подчеркивают, что корпорация строит бизнес, ориентируясь на повторное использование ресурсов для производства топлива.
 
«Отрасль нацелена на создание двухкомпонентной атомной энергетики с реакторами как на тепловых, так и на быстрых нейтронах. На Сибирском химическом комбинате уже введено в эксплуатацию оборудование участков, где изготавливаются опытные тепловыделяющие сборки с уран-плутониевым РЕМИКС-топливом для реактора ВВЭР-1000. Фабрикация первых РЕМИКС-ТВС организована в кооперации с Горно-химическим комбинатом (ГХК, Железногорск Красноярского края), где начато производство уран-плутониевых топливных таблеток», — говорится в ответе корпорации.
 
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