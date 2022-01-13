В Росатоме проектируют модуль по переработке отработавшего ядерного топлива для северского реактора БРЕСТ

Сибирский химический комбинат (АО «СХК», предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») заключил с АО «Атомэнергопроект» (входит в Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») контракт на проектирование модуля переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), который является третьей очередью сооружения опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК) с инновационным реактором на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 и пристанционным замкнутым ядерным топливным циклом. Завершение работ по контракту намечено на 2024 год.
По сообщению пресс-службы СХК, ОДЭК возводится в рамках стратегического проектного направления «Прорыв» Госкорпорации «Росатом», направленного на создание новой технологической платформы атомной отрасли. Российская стратегия предполагает создание двухкомпонентной атомной энергетики с реакторами на тепловых и быстрых нейтронах и замкнутым ядерным топливным циклом. Это означает широкое внедрение технологий рециклинга побочных ядерных материалов, таких как обедненный уран, а также продукты, выделенные из отработавшего топлива (ОЯТ) – регенерированный уран, плутоний и прочие изотопы – продукты ядерной реакции. Это позволит не только многократно расширить сырьевую базу атомной энергетики, но и решить вопросы накопления отработавшего топлива и ядерных отходов – повторно использовать ОЯТ вместо хранения, радикально снизить объемы образования и активность отходов.
В свою очередь, проектное направление «Прорыв» является частью Комплексной программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года», которая разработана Госкорпорацией «Росатом» в соответствии с указом Президента Российской Федерации и выполняется совместно с «Курчатовским институтом» и Министерством науки и высшего образования РФ. Она включает разработку новых передовых технологий и материалов для неё, образцов новой техники, техническое перевооружение, строительство уникальных комплексов и объектов инфраструктуры в области атомной энергетики и иных перспективных энергетических технологий.
В свою очередь, ранее проектный директор российского отделения Гринпис Владимир Чупров во время обсуждения ввоза ОЯТ из Франции в Северск, сомневался, что плутониевый реактор в рамках проекта «Прорыв» в принципе будет когда-либо достроен. «Этот реактор экспериментальный. И там в настоящий момент только фундамент делается. И я не уверен, что этот проект состоится. Там остались технические вопросы, которые до сих пор не решены. И если этот проект не состоится, то тогда куда девать эти 700 тысяч тонн урана (накопленные ОЯТ - прим. ред.)? И в тот самый момент, когда Росатом решит, что проект не получился, а такое бывает, в тот самый момент эти 700 тысяч тонн превратятся в отходы. Главное отличие отходов от неотходов – это то, что для них нет применения в будущем. Плюс полномасштабная реализация программы реакторов на плутониевом топливе уходит за горизонт 2050 года. Поэтому я считаю, что это вопрос этический. Зачем еще ввозить? Побойтесь Бога», — говорил Владимир Чупров во время интервью на ТВ2.
Строительство проекта «Прорыв» — опытного демонстрационного энергетического комплекса началось в 2011 году. Реализуемый Госкорпорацией «Росатом» проект «Прорыв» нацелен на достижение нового качества ядерной энергетики, разработку, создание и промышленную реализацию замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ) на базе реакторов на быстрых нейтронах, развивающих крупномасштабную ядерную энергетику. Проект предполагает строительство на базе СХК трех очередей: модуля фабрикации/рефабрикации топлива, АЭС с реактором «БРЕСТ-300» и модуля переработки отработавшего ядерного топлива. Сибирский химический комбинат расположен в городе Северске Томской области, объединяет четыре завода по обращению с ядерными материалами.
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