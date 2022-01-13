В Росатоме проектируют модуль по переработке отработавшего ядерного топлива для северского реактора БРЕСТ

Сибирский химический комбинат (АО «СХК», предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») заключил с АО «Атомэнергопроект» (входит в Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») контракт на проектирование модуля переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), который является третьей очередью сооружения опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК) с инновационным реактором на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 и пристанционным замкнутым ядерным топливным циклом. Завершение работ по контракту намечено на 2024 год.

Автор: СХК Автор: СХК

По сообщению пресс-службы СХК, ОДЭК возводится в рамках стратегического проектного направления «Прорыв» Госкорпорации «Росатом», направленного на создание новой технологической платформы атомной отрасли. Российская стратегия предполагает создание двухкомпонентной атомной энергетики с реакторами на тепловых и быстрых нейтронах и замкнутым ядерным топливным циклом. Это означает широкое внедрение технологий рециклинга побочных ядерных материалов, таких как обедненный уран, а также продукты, выделенные из отработавшего топлива (ОЯТ) – регенерированный уран, плутоний и прочие изотопы – продукты ядерной реакции. Это позволит не только многократно расширить сырьевую базу атомной энергетики, но и решить вопросы накопления отработавшего топлива и ядерных отходов – повторно использовать ОЯТ вместо хранения, радикально снизить объемы образования и активность отходов. В свою очередь, проектное направление «Прорыв» является частью Комплексной программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года», которая разработана Госкорпорацией «Росатом» в соответствии с указом Президента Российской Федерации и выполняется совместно с «Курчатовским институтом» и Министерством науки и высшего образования РФ. Она включает разработку новых передовых технологий и материалов для неё, образцов новой техники, техническое перевооружение, строительство уникальных комплексов и объектов инфраструктуры в области атомной энергетики и иных перспективных энергетических технологий.