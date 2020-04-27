В Родительский день автобусы не будут заезжать на кладбища

Кладбища Томска в связи с действующим режимом самоизоляции закрыты для посещения. В Родительский день, 28 апреля, автобусы не будут заезжать на кладбища. Существующие остановки в районе городских кладбищ будут временно исключены из маршрутов, сообщает пресс-служба мэрии.
Ранее 12 перевозчиков получили от «Центра организации и контроля пассажироперевозок» информационные письма о закрытии кладбищ в мкр. Спичфабрика, Сосновый бор, Аникино, Заварзино, Тимирязево, Томск-II, Воронино, Бактин, Апрель, Киргизка, Эушта, Кузовлево и Реженка. Они разместили эту же информацию о закрытии кладбищ в своих автобусах.
Добавим, что в выходные территории томских кладбищ начали обрабатывать от клещей. Во вторник работы пройдут на кладбище Бактин. Применяемый противоклещевой препарат относится к третьему классу опасности. Это значит, что дезинсекция должна проводиться на территории без людей. Производители настоятельно рекомендуют снизить антропогенную нагрузку на обработанные пространства в течение недели.
Захоронения проводятся в обычном режиме.
ПОДДЕРЖИ ТВ2!