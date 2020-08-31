В Республике Алтай появилась сеть Tele2

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Оператор Тele2 начал предоставлять услуги связи в Республике Алтай. Ранее абоненты компании пользовались сетью роуминговых партнеров. Однако в декабре прошлого года компания решила запустить собственные базовые станции в республике.

«Раньше туристы, которые приезжали отдыхать на Алтай, пользовались услугами роуминговых партнеров. Мы не могли контролировать качество услуги, которое получали наши клиенты. Поэтому решение запустить собственную сеть было логичным», — объясняет директор макрорегиона Сибирь Тele2 Дмитрий Кромский.

Фото: предоставлено пресс-службой компании

Сеть в Республике Алтай работает на технологиях 2G и 4G.

«Почему без 3G? Мы следуем трендам, а эту технологию можно назвать отмирающей. Так как она имеет ряд недостатков. Сеть, построенная на Горном Алтае «заточена» на скоростной интернет», — отмечает Дмитрий Кромский.

Покрытие Tele2 охватывает популярные туристические места — Горно-Алтайск, Артыбаш, Чемал, Манжерок, Элекмонар. Особое внимание в компании уделили покрытию автомобильных дорог — Чемальского тракта и Чуйского тракта, где высокоскоростной интернет доступен от Бийска до Горно-Алтайска и Усть-Семы.

«Прямо сейчас я нахожусь на Айском мосту, одним из первых мостов Горного Алтая. Когда мы строили сеть в республике, то тщательно анализировали предпочтения наших клиентов. Перед нами стояла задача создать такую сеть, чтобы наши клиенты могли пользоваться быстрым интернетом, слать голосовые сообщения, смотреть тяжелые видео. Я считаю, что у нас это получилось», — подчеркивает руководитель отдела развития алтайского филиала Сергей Цуканов.

Фото: предоставлено пресс-службой компании

Сложности при строительстве были вызваны рельефом местности — нужно было спланировать сеть с учетом перепадов высот, сделать так, чтобы интернет хорошо ловил и в долинах, и на подъемах, и в домах, и на берегу Катуни, и в самом Горно-Алтайске, и на смотровой на триста метров выше города.

До 27 августа сеть Tele2 несколько недель работала в тестовом режиме. Оператор отказался от традиционной для телеком-рынка практики строить полностью всю сеть и только после этого предоставлять доступ к ней для своих клиентов. Это позволило абонентам Tele2 из других регионов оставаться в своей сети в поездках на Алтай уже этим летом, а техническим специалистам компании провести все технические настройки максимально точно.

«До 1 июля был спад приезжающих туристов. Но с 1 июля, когда разрешили путешествовать по российским курортам, хлынул поток. В конце июля — начале августа мы насчитывали до 10 тысяч уникальных пользователей в сети Tele2 ежедневно. Сейчас где-то порядка 8 тысяч наших абонентов путешествуют по Горному Алтаю», — отмечает директор Tele2 в Алтайском крае и Республике Алтай Роман Князев.

Фото: предоставлено пресс-службой компании

При разработке тарифов для Республики Алтай в Tele2 следовали тем же принципам, что и в других регионах России. В частности, это оптимальное соотношение цены и качества услуг, прозрачность расходов и качественное абонентское обслуживание.

Клиентам предоставляется возможность самостоятельно настраивать параметры тарифа в зависимости от потребностей, цена при этом меняется автоматически. Порадует сервис «Перенос остатков» — сэкономленные минуты и гигабайты не сгорают в конце месяца, а переносятся на следующий. Для этого нужно только вовремя вносить абонентскую плату на своем тарифном плане.