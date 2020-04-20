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20 апреля,
2020
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В Республике Алтай двое рабочих из Томской области заболели коронавирусом

ТВ2
ТВ2
24 минуты назад

Коронавирус подтвердили у двух рабочих на стройке частного объекта в республике Алтай, сообщает оперштаб региона.


«Коронавирус обнаружен при проведении профилактического обследования на строящемся частном объекте в Турочакском районе в устье реки Удып. Всего было обследовано 66 рабочих, у двух жителей Томской области 1969 и 1981 года рождения выявлен коронавирус, у остальных строителей результат отрицательный», - говорится в сообщении оперштаба региона.


Там отмечается, что рабочие до того, как стали известны результаты анализов, покинули территорию Республики Алтай на автотранспорте и направились по месту жительства. Информация о них передана в Управление Роспотребнадзора по Томской области. Выявленные также извещены о результатах исследований, приняты меры для создания условий их изоляции, заболевание проходит у них бессимптомно.


В Томской области зарегистрированы 29 случаев заболевания коронавирусом: четыре человека выздоровели, 25 находятся на лечении. 


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