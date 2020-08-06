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06 августа,
2020
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Новости

В респираторном госпитале СибГМУ начали работать клинические фармакологи

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

На базе респираторного госпиталя СибГМУ начал работать отдел клинической фармакологии. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

В респираторном госпитале СибГМУ начали работать клинические фармакологи

Специалисты принимают участие в назначении лечения для каждого вновь поступившего пациента с COVID-19, индивидуально подбирают лекарства с учетом сопутствующей патологии, оценивают риски побочных эффектов лекарств и участвуют в консилиумах. Тактику лечения наиболее тяжелых пациентов респираторного госпиталя СибГМУ анестезиологи-реаниматологи обсуждают с региональным ситуационным центром ОКБ в рамках телемедицинских консультаций.


«Наша основная задача - назначить не только эффективное, но и безопасное лечение. Кроме того, мы консультируем в динамике больных, которым требуется смена терапии, дополнительное лечение, у которых наблюдаются осложнения или есть ухудшение состояния. Наше оперативное взаимодействие с врачами других специальностей позволяет быстрее реагировать на любые изменения состояния пациентов и сокращает риски негативного воздействия лекарств на организм», — отмечает руководитель отдела клинической фармакологии клиник СибГМУ Дарья Винокурова.


Ректор вуза Ольга Кобякова добавила, что клинические фармакологи СибГМУ разработали внутренние алгоритмы лечения, диагностики и порядок действий для врачей.


Помимо госпиталя, отдел клинической фармакологии работает и с другими стационарами клиник СибГМУ. Сейчас в госпитале находятся 85 пациентов, пролечено 397 человек.

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