В респираторном госпитале СибГМУ начали работать клинические фармакологи

На базе респираторного госпиталя СибГМУ начал работать отдел клинической фармакологии. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

Специалисты принимают участие в назначении лечения для каждого вновь поступившего пациента с COVID-19, индивидуально подбирают лекарства с учетом сопутствующей патологии, оценивают риски побочных эффектов лекарств и участвуют в консилиумах. Тактику лечения наиболее тяжелых пациентов респираторного госпиталя СибГМУ анестезиологи-реаниматологи обсуждают с региональным ситуационным центром ОКБ в рамках телемедицинских консультаций.





«Наша основная задача - назначить не только эффективное, но и безопасное лечение. Кроме того, мы консультируем в динамике больных, которым требуется смена терапии, дополнительное лечение, у которых наблюдаются осложнения или есть ухудшение состояния. Наше оперативное взаимодействие с врачами других специальностей позволяет быстрее реагировать на любые изменения состояния пациентов и сокращает риски негативного воздействия лекарств на организм», — отмечает руководитель отдела клинической фармакологии клиник СибГМУ Дарья Винокурова.





Ректор вуза Ольга Кобякова добавила, что клинические фармакологи СибГМУ разработали внутренние алгоритмы лечения, диагностики и порядок действий для врачей.





Помимо госпиталя, отдел клинической фармакологии работает и с другими стационарами клиник СибГМУ. Сейчас в госпитале находятся 85 пациентов, пролечено 397 человек.