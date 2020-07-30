В реке Томь обнаружили высокую концентрацию микропластика

«Обь и её притоки не случайно выбраны в качестве объекта исследования. Эта крупная водная артерия может быть одним из путей масштабного транспорта микропластика в мировой океан, – говорит учёный Биологического института ТГУ Юлия Франк. – Отбор проб на Томи проводился на участке от Кемерова (самая южная точка) до деревни Орловка Томской области (самая северная точка). На Оби исследованиями охвачены участки от Новосибирска до Каргаска. Сейчас проанализированы образцы, которые мы брали в Томске у коммунального моста через Томь. Микропластик там обнаружен даже в большем объеме, чем мы ожидали».

Микропластиком считаются фрагменты размером до 0,5 сантиметра. Ученые БИ ТГУ идентифицируют и исследуют элементы еще меньшего объема – больше всего попадается частиц от 0,3 до 1,0 миллиметра. Для этого на начальном этапе воду процеживают последовательно через сита разного диаметра, удаляют фрагменты мусора и крупные органические остатки. Затем оставшийся материал сушат и удаляют из него все органические частицы, после чего отделяют от песчинок – в очень соленом растворе микропластик всплывает на поверхность. После этого его осаждают на фильтры с очень тонкими порами.





«Во всех образцах присутствуют как микросферы, например, микрогранулы, которые содержатся в косметических средствах и промышленных абразивах, – объясняет Юлия Франк. – Помимо этого присутствуют плёнки – остатки от пакетов и микроволокна, в основном это продукт распада рыболовных снастей (лесок, сетей). Согласно данным анализа, на один кубометр воды реки Томь приходится 50 мкг микропластика – около 30 частиц. Из них больше всего микрофрагментов, затем идут микропленки и микроволокна. Частично этот микропластик оседает в донных отложениях, адсорбируется на различных поверхностях, но большая его часть транспортируется в мировой океан. Сейчас одним из главных вопросов, который интересует учёных, является влияние микропластика на биологические объекты, человека в том числе».