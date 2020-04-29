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29 апреля,
2020
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В регионе направят 60 млн рублей на улучшение жилищных условий молодых семей

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Томская область в 2020 году направит более 60 млн рублей на программу по улучшению жилищных условий молодых семей. По расчетам властей, воспользоваться льготой смогут 134 семьи.

Претендовать на получение господдержки могут семьи, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий и обладающие доходом, который позволяет частично оплатить приобретаемое жилье. Возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не должен превышать 35 лет. 


Семьям с детьми предоставляются выплаты в размере 35 % расчетной стоимости жилья, а семьям без детей — 30 %.


Деньги могут быть использованы для оплаты цены договора купли-продажи жилья, для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам. Также выплату можно использовать при приобретении квартиры в строящемся доме через эскроу-счета.


Подробные условия участия в программе опубликованы на сайте департамента архитектуры и строительства Томской области.


Для участия в программе необходимо обратиться в орган местного самоуправления по месту жительства.


В 2019 году финансирование программы по обеспечению доступным и комфортным жильем граждан РФ составляло 45,68 млн рублей, где 9,5 млн рублей — средства федерального бюджета, 17 млн рублей — областного. По итогам 2019 года 94 молодые семьи улучшили свои жилищные условия.

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