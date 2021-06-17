В регионах Сибири разворачивают коронавирусные госпитали

В связи с ростом заболеваемости КОВИД-19 в некоторых регионах Сибири начали разворачивать дополнительные коронавирусные госпитали. Такие открылись в Новосибирске, Красноярске и Кемерове.

В Новосибирске откроется два новых госпиталя для пациентов с коронавирусом. С 18 июня начнет принимать перепрофилированный терапевтический корпус №1, 19 июня — хирургический корпус больницы скорой помощи №2, сообщили в областном Минздраве. Отметим, в Новосибирске из-за ухудшения ситуации с коронавирусом отменили все массовые мероприятия ко дню города, который отмечается в июне.

Как сообщает красноярский портал НГС24, в столице края разворачивают дополнительные койки для больных коронавирусом. В ближайшие дни 50 дополнительных коек примут пациентов в онкологическом диспансере и больнице №7. С 22 июня корпус откроется в больнице № 4 на Кутузова, в конце месяца - в глазном центре. В июле пациентов смогут размещать в госпитале ветеранов войн. Также один из городских роддом будет оказывать помощь женщинам с коронавирусом.

По информации зампреда правительства Красноярского края Алексея Подкорытова, в регионе чаще стали обращаться в поликлиники и больницы с симптомами заболевания. Также растет количество пациентов с тяжелой формой течения болезни, в том числе тех, кому необходимы аппараты ИВЛ. К этому дню в Красноярском крае готовы 2,5 тысячи коек, но их не хватает.

В Кемеровской области, по информации портала НГС42, в готовность принимать пациентов в течение трех суток могут привести 500 дополнительных коек. Их развернут на базе Кузбасского клинического госпиталя для ветеранов войн, в Кемеровской городской клинической больнице № 4, в Кузбасской детской клинической больнице имени профессора Ю. Е. Малаховского, а также в больницах Междуреченска, Юрги и Белова. Также в регионе ужесточили профилактические меры. Теперь там запрещена работа общепита с 02:00 до 06:00, закрыты фудкорты в ТЦ, а сотруднков рекомендуют перевести на удаленную работу.

В Томской области пока не сообщается о планах открытия дополнительных мест в коронавирусных госпиталях. Власти региона отмечают, что показатели заболеваемости медленно, но растут.