В Рязани томичка украла деньги у женщины с инвалидностью под предлогом продажи попугаев

Рязанский суд приговорил жительницу Томска к семи месяцам исправительных работ за мошенничество. Женщина обманула знакомую рязанку с инвалидностью, пообещав продать редких попугаев. Об этом сообщается на сайте МВД по Рязанской области.

В ходе следствия полицейские установили, что жительница города Томска находилась в Рязани проездом и попала в больницу. Там она познакомилась с рязанкой. Та ей рассказала, что увлекается коллекционированием редких животных и хочет пополнить свою коллекцию попугаями ара и какаду.

«Томичка сообщила, что является сотрудником таможенной службы и, используя свое служебное положение, может осуществить доставку птиц по сниженной цене – 9 тысяч рублей за каждую. В действительности же женщина не несла службу в таможенных органах и не могла организовать транспортировку попугаев. Для большей правдоподобности, чтобы соседка не догадалась, что ее обманывают, томичка показала фотографии с попугаями, найденными в интернете, и предложила выбрать тех, которые понравятся. Рязанка выбрала птиц с определённой раскраской и породой, которые ей понравились, после чего передала новой знакомой 18 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-служба полиции.

Через некоторое время рязанку выписали из больницы. Томичка по своему желанию покинула лечебное учреждение и на полученные денежные средства купила билет домой в Томск. На протяжении недолгого периода потерпевшая звонила знакомой и спрашивала, где в настоящий момент находятся попугаи, на что последняя ей врала, и говорила, что они в пути. Пострадавшая ни своих денег, ни попугаев не увидела.

Полицейским удалось установить личность злоумышленницы. Они возбудили уголовное дело за мошенничество, нашли томичку и доставили в Рязань для проведения следственных действий. Выяснилось, что в течение последних лет подозреваемая трижды была судима за мошенничество и один раз – за растрату.

В итоге дело было передано в суд, который и приговорил томичку к исправительным работам на срок 7 месяцев.