В районы Томской области закупили десять оснащенных авто скорой помощи

Уточняется, что в машинах установлены аппарат ЭКГ, автоматический дефибриллятор, хирургический электрооттсасыватель, пульсоксиметром и другие приборы.

Новые автомобили «УАЗ», «ГАЗ» и «Форд», оснащенные современным медицинским оборудованием, поступят в десять районов области, сообщает Телеграм-канал департамента здравоохранения. Общая стоимость авто — 30 млн рублей.

Эти десять авто будут работать в Первомайском, Чаинском, Шегарском, Верхнекетском, Колпашевском, Кожевниковском, Стрежевском, Каргасокском, Парабельском и Молчановском районах.





«Скорые поступили в регион в соответствии с распоряжением правительства России и уже сегодня отправятся в районные больницы», – прокомментировал начальник Департамента здравоохранения региона Сергей Дмитриев.





Новые машины заменят автомобили, которые выработали свой ресурс. Вывести на линию транспорт планируют в начале ноября. Как уточнил губернатор Сергей Жвачкин, эта партия авто куплена на средства резервного фонда правительства. Ранее в 2020 году Томская область уже получала 20 новых автомобилей скорой помощи и реанимобилей. Федеральный центр в этом году выделил уже более ста миллионов рублей на обновления парка авто.​





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