В рамках программы «Дом за рубль» завершается восстановление исторического дома по улице Савиных

Инвестор восстанавливает кирпичную кладку фасада, шлифует и очищает ее от побелки и пыли, поврежденные швы кладки зачищаются и заполняются свежим раствором. Основная часть кладки остается оригинальной, меняются только поврежденные кирпичи, особенно на части фасада, обращенной на улицу Ленина, там, где возводится основная входная группа.

В ходе реставрации здания на переднем и боковом фасадах дома будут воссозданы оригинальные балконы, также арендатор уже выполнил штукатурные работы, укладку полов, монтаж водоснабжения и установил оригинальные оконные блоки собственного производства. В октябре на объекте приступили к монтажу отопительных систем: в цоколе дома будут установлены чугунные радиаторы, а на деревянных этажах – алюминиевые.





«Проект «Аренда за рубль» набирает обороты. На сегодняшний день заключены договоры на восстановление 34 исторических зданий Томска. Причем за текущий год в аренду по результатам торгов передано практически столько же домов, сколько за все предыдущие. Это свидетельствует о востребованности проекта. Он интересен бизнесу. И позволяет восстановить объекты исторической среды без бюджетных вложений», — подчеркнул мэр Томска Иван Кляйн.





Да 2020 года по программе «Аренда за рубль» на 49 лет инвесторам были переданы 18 домов. В 2018-2019 годах были восстановлены здания, в частности, по ул. Пушкина, 5, Пушкина, 24, пр. Кирова, 27а. В ноябре 2020 года завершатся работы на объекте по адресу ул. Октябрьская, 30.





22 октября состоятся торги по передаче в аренду объектов деревянного зодчества, расположенных по адресам: ул. Шишкова, 6, Никитина, 2а, Центральная, 9, Советская, 93, М. Горького, 30 и пер. Кононова, 4, подробнее с проектом «Аренда за рубль» можно ознакомиться на 3D-портале Томска.