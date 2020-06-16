В рамках проекта «Прорыв» начался монтаж оборудования на модуле по производству ядерного топлива

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На площадке Сибирского химического комбината в рамках проекта «Прорыв» начинается монтаж основного технологического оборудования на модуле фабрикации-рефабрикации топлива Опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК).

Модуль по производству плотного уран-плутониевого СНУП-топлива (МФР) станет одним из основных элементов энергокомплекса, включающего энергоблок 300 МВт с реакторной установкой на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300, а также пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл.

В рамках работ уже выполнен такелаж — на площадку МФР завезли более 40 единиц оборудования общим весом около 110 тонн.



«Такого оборудования нет нигде в мире, соответственно, нет и типового строительства. Здесь уникально все – от чертежей до схем монтажа», — отметил заместитель генерального директора АО «СХК» по проекту «Прорыв» Александр Гусев.

Продолжаются и другие работы. В отдельных помещениях установлены герметичные защитные двери, выполнена чистовая отделка стен с покрытием специальным лаком, который позволяет проводить необходимую дезактивацию. Часть помещений по требованию проекта полностью облицована листами нержавеющей стали. Завершена полная герметизация отдельных производственных помещений, отсекающих внешнее воздействие.

Монтаж технологического оборудования на модуле фабрикации/рефабрикации ОДЭК будет продолжаться около полутора лет.

