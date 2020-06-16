В рамках проекта «Прорыв» начался монтаж оборудования на модуле по производству ядерного топлива
На площадке Сибирского химического комбината в рамках проекта «Прорыв» начинается монтаж основного технологического оборудования на модуле фабрикации-рефабрикации топлива Опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК).
Модуль по производству плотного уран-плутониевого СНУП-топлива (МФР) станет одним из основных элементов энергокомплекса, включающего энергоблок 300 МВт с реакторной установкой на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300, а также пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл.
В рамках работ уже выполнен такелаж — на площадку МФР завезли более 40 единиц оборудования общим весом около 110 тонн.
«Такого оборудования нет нигде в мире, соответственно, нет и типового строительства. Здесь уникально все – от чертежей до схем монтажа», — отметил заместитель генерального директора АО «СХК» по проекту «Прорыв» Александр Гусев.
Продолжаются и другие работы. В отдельных помещениях установлены герметичные защитные двери, выполнена чистовая отделка стен с покрытием специальным лаком, который позволяет проводить необходимую дезактивацию. Часть помещений по требованию проекта полностью облицована листами нержавеющей стали. Завершена полная герметизация отдельных производственных помещений, отсекающих внешнее воздействие.
Монтаж технологического оборудования на модуле фабрикации/рефабрикации ОДЭК будет продолжаться около полутора лет.
Решение о размещении на площадке СХК опытно-демонстрационного энергокомплекса с реактором на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем «БРЕСТ-300» в рамках проекта «Прорыв» приняли в сентябре 2012 года. Проект «Прорыв» предусматривает три очереди. Первая: строительство модуля фабрикации и пускового комплекса рефабрикации плотного смешанного уран-плутониевого топлива для реакторов на быстрых нейтронах (МФР). Вторая: строительство собственно реактора «БРЕСТ-300». Третья: строительство модуля переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) реакторов на быстрых нейтронах.
Предполагалось что строительство ядерного энергоблока БРЕСТ-300 в Томской области может начаться в 2019 году. Замгубернатора по промышленной политике Игорь Шатурный неоднократно подчеркивал, что «Прорыв» будет реализован. По его словам, строительство реактора БРЕСТ-300 задерживается из-за трудностей при проектировании и прохождении экспертизы.
В настоящее время на площадке будущего энергоблока с реакторной установкой БРЕСТ-ОД-300 ведутся подготовительные работы к началу строительства энергообъекта.
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