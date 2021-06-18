В районе Новосибирской области ввели режим ЧС из-за жары

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Купинском районе Новосибирской области из-за жары. Гидрометцентр РФ передает, что 18 июня в этой районе ожидается до 35 градусов тепла.

Ввести режим ЧС решило руководство Курпинского района. Сложная ситуация из-за жары сложилась в также Баганском и Карасукском районах, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на новосибирский минсельхоз. Региональное ГУ МЧС передает, что из-за высоких температур возможна гибель сельскохозяйственных культур на площадии в 100 га и более.

Напомним, в июле 2020 года режим ЧС вводили во всей Новосибирской области. Сильнее всего от почвенной засухи тогда пострадал запад, юг и юго-запад региона. 195 тысяч га посевов погибли, 730 тысяч га понесли урон в разной степени. 155,7 тысяч га посевов погибло в июле 2020 года из-за засухи и в Алтайском крае. Правительство региона оценило ущерб в 700 миллионов рублей.