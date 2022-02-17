В районе Коммунального моста нашли тело женщины. СК проводит проверку

Управление Следственного комитета по Томской области начало проверку после обнаружения тела женщины. Личность погибшей еще устанавливают, ее тело нашли в районе Коммунального моста.

«17 февраля 2022 года в районе Коммунального моста в городе Томске было обнаружено тело женщины без видимых признаков насильственной смерти», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи осмотрели место происшествия, сейчас правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства смерти женщины. Решение о необходимости возбуждения уголовного дела примут по результатам проверки.