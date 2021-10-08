В районах Томской области началось строительство ФАПов и врачебной амбулатории

В Томском и Шегарском районах области появятся шесть новых фельдшерско-акушерских пунктов, а в микрорайоне Матьянга Колпашевского района — врачебная амбулатория. Об этом сообщает пресс-служба администрации Томской области.
Их строительство проходит по программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение». На эти цели из областного и федерального бюджетов направлено 55,9 миллиона рублей.
Уточняется, что площадь будущей медицинской амбулатории в микрорайоне Матьянга — 250 квадратных метров. Здесь будут получать медицинские услуги более трех тысяч жителей. А ФАПы в селах Александровское и Зоркальцево, деревнях Халдеево и Кудринский Участок Томского района, селах Вознесенка и Новоильинка Шегарского района будут построены взамен ныне существующих.
Напомним, по программе модернизации первичного звена здравоохранения до 2025 года в Томской области будут построены 31 новый фельдшерско-акушерский пункт и три врачебных амбулатории. На строительство новых объектов направлено 276 миллионов рублей.