В пятницу в Томске начнут отключать отопление

«ТомскРТС» готова к переводу оборудования на летний режим работы. Отключение отопления в домах будет производиться поэтапно – сначала управляющие организации перекроют подачу тепла в обслуживаемые ими дома, затем по мере снижения нагрузки на источники оборудование теплосетей будет выводиться из работы. Это позволит сохранить нормативный гидравлический режим и продолжить поставку горячей воды в дома томичей», — заявил заместитель генерального директора, главный инженер «ТомскРТС» Владимир Бондарюк.

Решение о завершении сезона было принято по итогам мониторинга погодных условий: в течение пяти дней среднесуточная температура превышала 8°С.



Жилищным организациям с пятницы при соответствующих погодных условиях рекомендовано отключить отопление в жилом фонде и офисных помещениях. Отопление объектов соцсферы, в частности, больниц, детсадов и школ, будет продолжено до установления теплой погоды или до вывода участков сетей в плановый ремонт.



«Учитывая погодные условия, необходимо чтобы ресурсоснабжающие и жилищные организации находились в повышенной готовности. Плановое прекращение подачи тепла сегодня может помочь томичам сэкономить на оплате услуг энергетиков и создаст в квартирах комфортные условия», — отметил вице-мэр Владимир Брюханцев.





Летняя ремонтная кампания на тепловых сетях города стартует в ближайшее время, хотя еще до ее начала, специалисты «ТомскРТС» приступили к замене переходов тепловых сетей под проезжими частями автодорог, которые в этом году планируется заасфальтировать. С начала апреля специалисты заменили уже пять переходов под улицами Косарева и Елизаровых, на следующей неделе стартуют работы по замене перехода тепловой сети под улицей Елизаровых в районе улицы Шевченко.



За время ремонтного сезона планируется отремонтировать более 600 километров теплосетей и около 200 объектов теплосетевого хозяйства – перекачивающих насосных станций, центральных тепловых и контрольно-распределительных пунктов. Более девяти километров теплосетей будут капитально отремонтированы и реконструированы.



Одними из первых в ремонт будут выведены тепломагистраль №7, от которой запитаны жилые дома на Каштаке, улицах Алтайская и Гоголя, тепломагистраль № 8, к которой подключен ряд домов на улицах Водопроводная, Вокзальная, Железнодорожная, 2-я Рабочая и в Северном городке и тепломагистраль № 11Л, снабжающая горячей водой дома на улицах Гагарина, Батенькова, Крылова и в переулках Нахановича и Кононова, а также тепломагистраль 2Н, от которой запитаны дома на улицах Никитина, Крылова, Красноармейская, на проспектах Фрунзе и Ленина, а также в переулке Плеханова. На время проведения ремонтных работ горячее водоснабжение потребителей, запитанных от этих участков будет приостановлено.



Для проведения реконструкции в мае в ремонт будут выведены участки тепломагистрали № 1 на улице Усова и тепломагистрали №4 на улице Савиных и Советская от проспекта Ленина в сторону Нахимова, на которых в предыдущие годы выявлялись многочисленные дефекты при проведении гидравлических испытаний. В ходе выполнения работ на теплосети на улице Усова будет заменен участок ветхого трубопровода диаметром 500 мм и протяженностью почти 250 метров. На улице Учебная планируется выполнить перекладку трубопровода диаметром 500 мм протяженностью более 300 метров. Также в мае начнется капитальный ремонт квартальной тепловой сети от тепломагистрали №6 на участке от проспекта Ленина до улицы Розы Люксембург в районе Центрального универмага.





Работы на этих первых участках завершатся в июле, после чего горячее водоснабжение потребителей, запитанных от этих участков, будет восстановлено.









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