В пятницу томские главврачи проведут дистанционный «Открытый прием»

В пятницу, 11 декабря, с 12 до 15 часов главные врачи всех медучреждений Томска проведут «Открытый прием» в дистанционном формате, сообщает Облздрав.

Задать вопросы главврачам можно по телефону.





«В связи с пандемией COVID-19 мы не смогли провести все запланированные на этот год «Открытые приемы». Но именно сейчас у жителей региона накопилось много вопросов по организации медицинской помощи. Чтобы эти вопросы не остались без ответов, мы организовали дистанционный «Открытый прием», — сообщил начальник облздава Серей Дмитриев.





Все телефоны медицинских учреждений можно узнать в списке, кликнув на активную ссылку.





Отметим, проект «Открытый прием» стартовал в 2016 году и в дополнение к еженедельным личным приемам врачей. Последний такой прием прошел 2 марта 2020 года.