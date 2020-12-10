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10 декабря,
2020
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В пятницу томские главврачи проведут дистанционный «Открытый прием»

ТВ2
ТВ2
31 минута назад

В пятницу, 11 декабря, с 12 до 15 часов главные врачи всех медучреждений Томска проведут «Открытый прием» в дистанционном формате, сообщает Облздрав.

В пятницу томские главврачи проведут дистанционный «Открытый прием»

Задать вопросы главврачам можно по телефону.


«В связи с пандемией COVID-19 мы не смогли провести все запланированные на этот год «Открытые приемы». Но именно сейчас у жителей региона накопилось много вопросов по организации медицинской помощи. Чтобы эти вопросы не остались без ответов, мы организовали дистанционный «Открытый прием», — сообщил начальник облздава Серей Дмитриев.


Все телефоны медицинских учреждений можно узнать в списке, кликнув на активную ссылку.


Отметим, проект «Открытый прием» стартовал в 2016 году и в дополнение к еженедельным личным приемам врачей. Последний такой прием прошел  2 марта 2020 года.
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