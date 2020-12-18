На Мавлюкеевском озере открывается каток

Сегодня, 18 декабря, откроется университетский каток на Мавлюкеевском озере. Это один из самых больших по площади катков Сибири — 10 тысяч квадратных метров, больше него в Томске каток на Белом озере, там 12 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба мэрия.

Отмечается, что толщина льда на озере достигла 30 сантиметров, а для массового выхода людей она должна составлять не менее 25 сантиметров, также поверхность дополнительно залили водой из пожарных стволов, в после лед отполировали с помощью спецтехники.





«Возле катка на Мавлюкеевском озере установлена елка, на территории подключена иллюминация. Прокат коньков будет работать в будние дни с 16.00 до 22.00 и с 12:00 до 22:00 в праздничные и выходные дни», — уточнили в мэрии.



Отметим, всего в Томске сейчас работают 30 катков, на половине из них есть пункты проката коньков, ледовые площадки освещены и играет музыка.





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